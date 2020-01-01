Yıkım sırasında facianın eşiğinden dönüldü

Bahçelievler Mahallesi Bankalar Caddesi’nde daha önce banka şubesi olarak hizmet veren bina için zamanla uğradığı tahribat nedeniyle yıkım kararı verildi.

Hiçbir önlem alınmadan yıkımına başlanan bina, çalışmalar sırasında büyük bir gürültü ile bitişikteki binanın üzerine devrildi.

Can kaybı ve yaralananın olmadığı olayda bir iş yeri hasar gördü. Bina sakinleri hızla tahliye edilirken, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. (Ajanslar)