Yılbaşı klasiği ‘pijama, terlik, televizyon’; en az 150 TL

Evdeki yılbaşı yemeğinde, sofradan sonra televizyon karşısında kuruyemiş ve meyve maliyeti artırıyor. Yılbaşı alışverişini pazardan yapan ailenin harcaması 1 kilogram ay çekirdeği, tuzlu fıstık ve leblebi karışımı için 25 TL’yi bulurken, karışıma Antep fıstığı, kaju, fındık ve badem gibi çeşitler eklenince bu miktar 80 TL’ye çıkıyor. Yeni yıla girerken 1’er kilogram ayva, elma, armut, mandalina ve portakal gibi meyvelerin tüketilmesi durumunda ise en az 15 TL harcama yapmak gerekiyor. Evdeki eğlenceye muz, kivi, çilek ve ananas gibi meyve çeşitlerinin eklenmesiyle maliyet daha da yukarı çıkıyor.

SICAK AİLE SOFRASININ OLMAZSA OLMAZI

Yeni yıla sevdikleriyle evde girmeyi planlayanlar için Antalya’da çarşı ve pazarda kuruyemiş ile meyvenin kilogram fiyatları şöyle: Kestane 20 TL , ay çekirdeği 20 TL, kabak çekirdeği 40 TL, mısır kavurga 20 TL, fıstık 25 TL, Antep fıstığı 110 TL, fındık 70 TL, leblebi 18 TL, badem 90 TL, kaju 120 TL, ceviz içi 80 TL. Pazar tezgahlarındaki meyvenin kilogram fiyatları da şu şekilde: Portakal 2 TL, mandalina 2 TL, ayva 3 TL, elma 3 TL, muz 7 TL, nar 5 TL.

BOL ÇEŞİTLİ SOFRA 250, OTELLER 1000 TL

Yeni yılı evinde kutlayacak 4 kişilik ailenin yaklaşık 150 TL harcama yapması kaçınılmazken, çeşidi bol sofralar için bu rakam 250 ila 700 TL arasında değişiyor. Antalya’da yeni yıla otellerde zengin yılbaşı menüsü ve sanatçı eşliğinde girmenin bedeli ise kişi başı ortalama 1250 TL’den başlıyor.

PAZARDA YILBAŞI HAREKETLİLİĞİ

Pazarda kuruyemiş tezgahı sahibi Engin Sarı, yılbaşı akşamı için alışveriş yapanların sayısındaki artışın satışlara olumlu yansıdığını söyledi. Yeni yılı ailesiyle evde karşılamak isteyenlerin kuruyemiş tüketimine önem verdiğini vurgulayan Sarı, “Genelde karışık çerez satılıyor. Leblebi, fıstık, çekirdek satışı fazla. Geçen seneye göre fiyatlar arttı. Müşterilerimiz 150 TL’den 500 TL’ye kadar alışveriş yapıyor. Müşterilerimiz genelde kredi kartıyla alışveriş yapmayı tercih ediyor” dedi.

OTEL EĞLENCESİ YERİNE AİLE SOFRASI

Yılbaşı hazırlığı için alışveriş yapanlardan Sevim Öztürk, “Yılbaşında evdeyiz, emekli bireyler olarak evde ailemizle geçireceğiz. Otelde eğlence merkezinde geçirmek yerine ailece evde geçirmek daha güzel” diye konuştu.

Pazar alışverişindeki Gülcan Türker, Almanya’da yaşadığını ve ailesiyle yılbaşı tatilini geçirmek için Antalya’da geldiğini belirtti. Kuruyemiş alışverişine 340 TL harcadığını aktaran Türker, “Yeni yıla ailemle bir arada, evimizde hazırlayacağımızla eğlenerek girmeyi tercih ediyorum. Yılbaşını otelde geçirmek yerine evde aile ortamında kutlamayı daha çok seviyorum” dedi. (DHA)