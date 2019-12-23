Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık ve 1 Ocak tatil mi?

31 Aralık Salı akşamı için planlar yapılırken merak edilen soru ise hangi günlerin resmi tatil olduğu… Öğrenciler, öğretmenler, memurlar, anne babalar merak ediyor: 31 Aralık Salı resmi tatil mi? İşte ayrıntılar…

YILBAŞI KAÇ GÜN TATİL? 31 ARALIK TATİL Mİ?

Yılın ilk günü 1 Ocak resmi tatil günü. Öncesinde yani 31 Aralık Salı resmi tatil değil. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hem çalışanlar hem de öğrenciler 1 gün tatil yapacak.

YILBAŞI VE NOEL FARKI

Yılbaşı kutlamaları yeni gelen yılı karşılamak amacıyla yapılır. Ancak günümüzde yılbaşı kutlamaları ile Noel Bayramı karıştırılmakta. Noel, Hristiyanlık inancında Hz. İsa’nın doğumunu kutlamak amacı olan bir bayramdır. Noel arifesi 24 Aralık’tır ve 25 Aralık’ta başlayan bayram hafta boyunca devam eder. İngilizcede Noel anlamına gelen Christmas’ta kullanılmaktadır. Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen takviminde 25 Aralık’a denk gelen 6 Ocak’ı Noel olarak kutlarlar. Ancak genel olarak miladi takvime göre 25 Aralık Noel olarak kutlanır. Noel dini bir bayram özelliği taşımasına rağmen ‘yılbaşı’ böyle bir özellik taşımamakta. Yılbaşı Türkiye dahil çoğu ülkenin kabul ettiği miladi takvimin son gününden ilk gününe geçiş gecesidir. 1 Ocak bu takvime göre yılın ilk günüdür. Hicri Takvime göre ise yılbaşı Muharrem ayının 1′inde gerçekleşir. Hicri Takvim bir Ay takvimi olduğundan 354 güne denk gelir, dolayısıyla Miladi takvime göre yılbaşı her yıl 11 gün önce gerçekleşir.