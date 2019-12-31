Yılbaşında eylem hazırlığında olan 5 kişi yakalandı

Başkent Ankara’da emniyet güçlerinin terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyonları devam ediyor. Yılbaşında “tek kişilik” eylem yapabilecekleri değerlendirilen yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD’e yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, yabancı uyruklu 5 kişinin, örgüt ve örgütün çatışma bölgeleri ile irtibatlarını belirledi.

TEK KİŞİLİK EYLEM HAZIRLIĞI

Emniyet birimlerinin elde ettiği istihbarat sonucunda, örgütün infaz görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşan şüphelilerin, ‘yalnız kurt’ tarzı eylem için silah ve malzeme temini arayışı içinde oldukları da belirlendi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada da “IŞİD silahlı terör örgütüne müzahir şahıslara yönelik operasyon kapsamında 5 Irak uyruklu şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüpheliler yakalanmıştır” denildi. (DHA)