Yılda 9 milyar pet şişe satılan Türkiye niye çöp ithal ediyor?

Türkiye’nin plastik atık ithalatının denetlenmesine yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın attığı her olumlu adım, büyük bir tepki ile geri çektiriliyor. Mikroplastik Araştırma Grubu’ndan yapılan açıklamada Türkiye’nin yıllık yaklaşık 4 milyon ton plastik çöp ürettiği belirtilerek, “Bu miktarda çöp 1.2 milyon tonluk bir çapı olan sektöre yetmiyorsa ortada bir manipülasyon olduğu açıktır. Çevre Bakanlığı doğru bir adım atarak, plastik ithalatında denetimi artırdı. Ancak büyük bir baskı kuruldu” denildi.

Özlem Ermiş BEYHAN

Türkiye’nin çöp ithalatı son 10 yılda 20 kattan fazla arttı. Türkiye’nin 10 yıl önce dünyanın 17’nci en çok çöp ithal eden ülkesi iken, bugün 8’inciliğe kadar yükseldiğinin belirtildiği açıklamada ülkemizin “Avrupa’nın çöplüğü” haline geldiği ifade edildi.

Asıl yapılması gerekenin çöpü ithal etmek yerine Türkiye’nin kendi çöpünü daha iyi ayrıştırdığı ve topladığı bir sistem kurmak olduğunu vurgulayan Mikroplastik Araştırma Grubu şu bilgileri verdi:

YERLİ ÇÖP ELDE KALIYOR

“Sadece 9 milyar adet pet şişenin satıldığı bir ülkeden bahsediyoruz ve bu çöpün çok az bir kısmı toplanıyor. Belediyeler ayrıştırıp topladıkları çöpleri alacak firma bulamadığını, yerli çöpü işleyen geri dönüşümcüler, geri dönüşüm işinin çok da kârlı bir iş olmadığını söylerken, ithal çöp bağımlılarının bu söylemi, işin içerisinde başka işlerin olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelen yasadışı yabancı çöp dökümü görüntüleri ve her yıl meydana gelen 60’a yakın geri dönüşüm tesisi yangını da bu kirli işin ne olduğu konusunda ipucu da veriyor.”

Türkiye’nin kıyılarında deniz dibindeki çöplerin yüzde 90’ını plastikler oluşturuyor. Mikroplastik Araştırma Grubu, uygulanması 2022 yılına ertelenen depozito iade sisteminin sorunları çözme potansiyeli olduğunu vurguladı. Açıklamada, “Büyük plastik ambalaj kullanıcıları bu sisteme entegre edilirse, kararlı ve çevreci bir yaklaşım ortaya konulmuş olur. Sistemin en önemli avantajı ülkelerin kendi kıyılarına karışan özellikle cam, alüminyum ve plastik şişelerden kaynaklı çöp sızıntısının önüne geçme potansiyeline sahip olmasıdır” denildi.