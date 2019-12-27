Yıldız futbolcu Lamborghini ile kaza yaptı! Görenleri şaşkına çeviren manzara…

İngiltere’de West Ham United forması giyen orta saha oyuncusu Michail Antonio ilginç bir kazaya karıştı.

29 yaşındaki yıldız futbolcu 210 bin Pound değerindeki Lamborghini marka aracıyla Londra’nın Balham ilçesindeki bir evin bahçesine daldı.

Kaza sonrası olay yerine toplananlar, arabanın içinden kardan adam kostümüyle çıkan Antonio’yu şaşkınlık içinde izledi.

Aracından zorlukla çıkan yıldız futbolcu kazada yara almazken, lüks araç hurdaya döndü. Futbolcunun menajerinden basına yapılan açıklamada, Antonio’nun evde oluşan tüm zararı karşılayacağı ifade edildi.

Ünlü futbolcunun bahçesine daldığı evde yaşayan YouTuber Kia Rosina, “Akşam yemeği hazırlıklarını tamamlamak üzereydim ve sofrayı kuruyordum. Bir anda korkunç bir gürültü duydum ve ev titredi” diyerek olayı anlattı.

Hemen evden dışarı çıktığını söyleyen Rosina, “Gördüğüm manzara sonrası şoke oldum. Bahçemize bir Lamborghini girmiş ve içinden kardan adam kostümlü biri çıkmıştı” şeklinde konuştu.

Metropolitan Polisi’nden yapılan açıklamada, “25 Aralık akşamı saat 18.36’da Balham’dan aldığımız telefonda, bir otomobilin evin bahçesine girdiği ihbarı üzerine olay yerine gittik. Yoldan çıkan otomobil, yol kenarındaki tabelanın ardından evin bahçesine dalmıştı. Araç sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılmadı” denildi.

Yıldız futbolcu, ayrıca kaza öncesi kardan adam kıyafetiyle şarkı söylediği görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

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