Yıldız futbolcudan transfer itirafı! “Neredeyse Fenerbahçe’ye gidiyordum”

Süper Lig’de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe’de transferin süresinin uzatılmasıyla gözler tamamen takıma yapılacak yeni takviyelere çevirlmiş durumda. Jorge Jesus’un raporu doğrultusunda hareket eden Sarı Lacivertliler, önemli isimlerle görüşme halindeler.

AUBAMEYANG İÇİN DEVREDE

Forvet bölgesine takviye yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe’de gündeme gelen son isim Pierre-Emerick Aubameyang oldu. Tecrübeli futbolcu sezon başında Barcelona’dan ayrılarak Chelsea’ye kiralanmıştı. Ancak Premier Lig ekibinde istediği forma şansını bulamayan yıldız futbolcunun geri dönmek istediği öğrenildi.

Bunun üzerine harekete geçen Fenerbahçe yönetimi transfere için harekete geçti. 33 yaşındaki futbolcu için kısa dönem kiralık teklifini Barcelona’ya ileten Sarı lacivertliler şu anda gelecek haberi beklemekte.

LUCAS MOURA’DA SON DAKİKA

Devre arası transfer döneminin 5 Mart’a uzatılması ile beraber kadro takviyelerine devam eden Fenerbahçe, Tottenham’ın yıldız ismi Lucas Moura ile ilgileniyor. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı oyuncuyu devre arasında kadroya katmak istiyor.

Kanarya’nın Londra kulübüne yapacağı teklifin detayları ortaya çıkmaya başladı. İspanyol basınının haberine göre sarı-lacivertli ekip, Tottenham’a 2 milyon euroyu aşmayacak bir teklif sunacak.

RÖPORTAJDA AÇIKLADI

Transfer sürecinde gelişmeler devam ederken İspanyol basınına düşen bir haber de Fenerbahçe’yi yakından ilgilendiriyor.

ÇARPICI TRANSFER İTİRAFI

Fenerbahçe’nin sezon başında uzun süre transfer etmek istediği Portekizli orta saha oyuncusu William Carvalho, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

A Bola’ya konuşan Carvalho, “Jorge Jesus bir defansif orta sahaya ihtiyacı olduğunu ve beni çok beğendiğini söyledi. Beni daha önce Benfica’dayken de istemişti ancak Sporting ile olan bağım sebebiyle oraya gitmek istemedim.” dedi.

‘ARAO’YU ALDI’

Fenerbahçe’ye transfer olmaya çok yakın olduğunu söyleyen tecrübeli orta saha, “Türkiye’ye gitmek üzereydim ama bu gerçekleşmedi. Eşyalarımı toparlamak üzereydim. Böylece Jesus da eski öğrencisi Arao’yu aldı.” ifadelerini kullandı.

Bu sezon Real Betis formasıyla 27 maça çıkan William Carvalho, bu maçlarda 3 gol 2 asist kaydetti.