Yıldız Teknik Üniversitesi mezuniyet törenleri başladı

İSTANBUL (AA) – Yıldız Teknik Üniversitesi mezuniyet töreni, hem fiziksel hem de çevrim içi olarak başladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi açıklamasına göre, küresel pandemi nedeniyle bir süredir ertelenen üniversite etkinlikleri tekrar başladı. Bu çerçevede, bu yıl 107'nci kez mezun veren Yıldız Teknik Üniversitesi'nin mezuniyet töreni hem fiziksel hem de çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor.

5 gün sürecek törenler, 19 Ekim'de Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz'ın açılış konuşması ile başladı.

– Öğrencilikten rektörlüğe



Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Yılmaz, kendisinin de Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Mezunu olduğum üniversitemde rektör olarak görev yaptığım son 2 ay boyunca tüm bu uzun soluklu serüveni başından sonuna yeniden gözden geçirme fırsatım oldu. Büyük bir sorumluluk duygusu hissediyorum. Bunu hissediyor olmamın başlıca nedenleri ise 'aidiyet' ve 'vefa'… Yıldız aidiyetimi ve Yıldız’a karşı hissettiğim vefa duygusunu ben daima yanımda taşıdım. Bu sayede şimdi karşınızdayım ve üniversitem için var gücümle çalışıyorum.

Hedefimiz, Yıldız Teknik Üniversitesi’ni ulusal alanda öncü, uluslararası alanda sıralamalarda yer alan, ülkemizin milli kalkınma hamlesine katkı sağlayarak dünyadaki problemlerin çözümünde rol oynayan yenilikçi ve proaktif yeni nesil dijital çağa uygun donanım ve yetkinliklere sahip bir üniversite haline dönüştürmek. Sizler Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öncelikle sorgulamayı, bilginin ve gerçeğin peşinde koşmayı öğrendiniz. İnsan aklının gücünü gördünüz. Kendi sınırlarınızı zorladınız. İnsanlığın iyileşmesi için de sınırları zorlamanın gücünün farkına, öğrenmenin, bilmenin ve gerçeğin tadına vardınız. Bunlar artık sizin Yıldızlı, vazgeçemeyeceğiniz alışkanlıklarınız oldu. Düne ait eksiklikleri, yarına ait endişeleri bir tarafa bırakıp, risk alıp, cesaret gösterip hayata karışmaktan, aksiyon almaktan, gerçeklerden daha büyük bir mutluluk yoktur hayatta. İşte şimdi bu Yıldızlı alışkanlıklarınızı hayata geçirme zamanı… Bir Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olarak bunun için en yüksek yetenek ve yetkinliğe sahipsiniz."

Yılmaz, konuşmasının ardından Mimarlık Fakültesi mezunlarından dereceye girenlere plaketlerini verdi. Diğer mezunlardan salonda olanlardan başlanarak diplomalar fakülte dekanları ve bölüm başkanları tarafından takdim edildi.