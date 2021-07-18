Yıldız Tilbe: 55’indeyim ama 35’inde gibi gösteriyorum

Türk pop müziğinin usta isimlerinden Yıldız Tilbe Bodrum Antik Tiyatro’da konser verdi. Tilbe’nin konserini yaklaşık bin 500 kişi izledi. 55. yaşını geçtiğimiz günlerde kutlayan Yıldız Tilbe’nin yeni yaşını hep bir ağızdan ”İyi ki doğdun Yıldız” tezahüratları ile yeniden kutlayan Bodrumlu müzikseverler, sanatçıya duygu dolu anlar yaşattı.

Sevilen şarkılarını birbiri ardına sıralayarak konser alanını dolduran yüzlerce kişiye doyumsuz bir müzik ziyafeti sunan Tilbe, ”Allah sevgimizi çoğaltsın. Genç değilim ama öyle görünüyorum. Bazen bazı gençlere rastlıyorum. 20-25 yaşında olup 30-35 gösterenler var. Benim gibilerde 55’te 35 gösteriyor. Ben onlara baktığımda bazen üzülüyorum. Hep bi ekstra güzel, ekstra alımlı, ekstra çalımlı, ekstra ekstra ekstra… Ne gerek var? Yaşımızı yaşayalım güzel güzel. Bugün herkes son derece güzel bence. Herkese beş yıldız veriyorum” sözleriyle de genç neslin makyaj ve güzellik takıntılarını esprili bir üslupla eleştirdi.

BODRUM’DA YILDIZ HALAYI

Gece boyunca sahnede adım atmadık yer bırakmayan başarılı sanatçı finalde ise Antik Tiyatro’yu halaya kaldırdı. Ünlü oyuncu Tuğba Melis Türk, Emrah Kaman ve Yeşim Ceren Bozoğlu gibi ünlü oyuncular başta olmak üzere etkinlik alanını dolduran tüm misafirlerin ele ele tutuşarak halaylar çektiği muhteşem konser alkışlar eşliğinde son buldu…