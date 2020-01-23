Yıldız Tilbe imaj değiştirdi

Sosyal medya sayfasını aktif kullanan Yıldız Tilbe, hayatından hemen hemen her kesiti takipçileriyle paylaşıyor. Tilbe, son olarak yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu.
Çoğu zaman takipçileriyle dertleşen ünlü şarkıcı, bazen de fikir alışverişi yapıyor. En son imajını değiştiren Tilbe, yeni görüntüsünü takipçilerinin beğenisine sundu.
“HİÇ BOYA KALMADI”
Uzun saçtan bunalan Tilbe, saçlarını kısalttı. Ünlü şarkıcı, paylaştığı bu fotoğrafın altına, “Saçlarımı yonttum sayılır, hiç boya kalmadı. Siyahıyla beyazıyla orijinal” notunu düştü.