Yıldız Tilbe’den ‘Ellerimi yıkıyorum’ videosu

Şarkıcı Yıldız Tilbe de corona virüsü ile mücadele kapsamında kendisini evde karantinaya alan isimlerden… Tilbe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ellerini nasıl yıkadığını paylaştı.

Ünlü isimler sadece ‘evde kal’ çağrılarıyla değil aynı zamanda çektikleri videolarla da takipçilerine uyarılarda bulunuyor. Şahan Gökbakar’ın geçtiğimiz günlerde paylaştığı doğru el yıkama videosunun ardından benzer bir video da Yıldız Tilbe’den geldi.

Yıldız Tilbe, Twitter hesabı üzerinden ‘Ellerimi yıkıyorum’ notuyla bir video paylaştı ve kendi temizliği konusunda ne kadar hassas olduğunu gösterdi. Tilbe ayrıca paylaşımındaki suyu az kullanma detayı ile de takipçilerinin gönlünü kazandı.