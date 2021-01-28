Yılın ilk anketinde çarpıcı sonuç! Cumhur İttifakı yüzde 45’in altına indi

MAK danışmanlık şirketi Ocak ayında yaptığı son anketin sonuçlarını açıkladı. Ankette vatandaşlara, “Yarın genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu soruldu.

Ankette kararsızların oylarının dağıtılmasıyla AKP yüzde 35.6, MHP ise yüzde 8.5 oy aldı. Böylece Cumhur İttifakı’nın toplamda oyları yüzde 44.1 oldu ve yüzde 45’in altına indi. Ankete göre, CHP yüzde 24.9 oy aldı, İYİ Parti ise yüzde 13.6 oy oranına sahip. Ankette HDP yüzde 8.9, MHP ise yüzde 8.5 oy oranıyla seçim barajının altında kaldı.

MEMNUN DEĞİLİZ

Öte yandan ankette dikkat çeken diğer bir sonuç ise vatandaşın “Hayatından memnun olmadığı” oldu. Partilere göre “Bir bütün olarak hayatınızdan ne kadar memnunsunuz?” sorusuna vatandaşın çoğunluğu “Memnun değilim” yanıtını verdi.

Bu oran CHP’de yüzde 73, İYİ Parti’de yüzde 54 çıkarken MHP’ye oy veren vatandaşın yüzde 11’i, AKP’lilerin yüzde 14’ü hayatından memnun olmadığını aktardı. Ankette diğer bir konu ise ABD’deki yeni yönetim ile ilişkilerin nasıl olacağı oldu.

Joe Biden’in yönetim süresince Amerika ile ilişkilerin nasıl olacağı konusunda sorulara cevap veren vatandaşlar, “Türkiye’nin aleyhine olumsuz gelişmeler olur” dedi.

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