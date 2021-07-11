Yılın ilk lavanta hasadını Soyer ve Selvi Kılıçdaroğlu yaptı

Seferihisar Belediyesi’nin 2015 yılında üreticilere katma değeri yüksek, alternatif bir ürün olarak sunduğu lavanta çiçeği Turgut Köyü’nde beşinci yılına girdi.

Tıp ve kozmetik sektörünün yanı sıra yağ üretim sektöründe de yaygın kullanılan, nektarı ve kokulu çiçekleriyle arıcılığa da katkısı olan lavantanın Seferihisar’daki üretim merkezi konumunda bulunan Turgut Köyü’ndeki ilk lavanta hasadına; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile eşi Fatma Yetişkin, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile eşi Deniz Arda, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Şevket Meriç, bürokratlar, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

SOYER: GÜZELLİK İÇİN UMUTLANDIRIYOR

Lavanta hasadı, üretici pazarı ve stantların gezilmesiyle başladı. Selvi Kılıçdaroğlu, Başkan Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer’in beraberindeki heyet, lavanta tarlasına yürüdü ve burada ilk hasadı gerçekleştirdi.

“Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonuyla üreticiye destek vermeyi sürdüreceklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Çok güzel bir kalabalık var. Burada bulunmanız, güzel vakit geçirmeniz, güzel lezzetler tatmanız; bütün bunlar çok güzel. Ama aynı zamanda yaptığınız her alışveriş, buradaki köylümüzün doğduğu yerde doymasını sağlayan bir adımdır. Sadece eğlenmek, lezzetler tatmak değil. Bu iş birliği, tüketici ile üreticinin buluşması, kentli ile köylünün buluşması bizi başka bir Türkiye için, başka bir güzellik için umutlandırıyor” şeklinde konuştu.

“YEPYENİ GÜZEL BİR TÜRKİYE’Yİ HEP BERABER KURACAĞIZ”

Kırla kenti buluşturmanın önemine vurgu yapan Başkan Tunç Soyer, “Köylümüzün doğduğu yerde doyması, en büyük hedefimiz. Bakmayın bunun sadece böyle ifade edilen bir cümle olduğuna. Aslında kırla kent arasında dengeyi kuran, göçü durduran, kentlinin de köylünün de doymasını sağlayan bir adım demektir ‘doğduğu yerde doymak’. Buna inandığımız için gereğini yapmaya devam edeceğiz. Bugün mahkum olduğumuz yoksulluk, işsizlik, yolsuzluk zincirini üreterek, el ele vererek kıracağız. Yepyeni bambaşka güzel bir Türkiye’yi hep beraber kuracağız” dedi.

“100 DÖNÜMLÜK ALANA YAYILDI”

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ise, “6 dönüm lavanta ektik, Seferihisar toprakları bize 100 dönümden fazla lavanta verdi. Topraklarımızın bereketi doğru yönetilirse inanıyorum ki bizi o zaman arşa çıkaracaktır. 10 üretici başladığımız kokulu serüvenimiz, şu anda 100 dönümlük bir alana yayıldı. Artık Seferihisar’da lavantanın yanı sıra, yan ürünleri de üretiliyor. Ekonomiye kazandırılmasıyla lavantanın katma değeri kat kat arttı. Biz belediye olarak çiftçimizin her zaman yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Tunç Soyer denizin dibinde denetledi: Müsilajdan eser yok