‘Yıllarca atama bekleyen yeni memurlar istifa edip memleketine dönüyor’

Denizli’de Büro İş Sendikası Başkanı Hüdai Ünlü memurların insanca yaşayacakları ücret istedi. Maaşlarında iyileştirme isteyen Büro İş Sendikası üyeleri, SGK İl Müdürlüğü binası önünde toplanarak eylem yaptı.

Sendika başkanı Hüdai Ünlü “TBMM tatile girmeden bir torba yasa da bizim için istiyoruz. Torbasını biz göndermeye hazırız” diyerek memurların özlük haklarının iyileştirilmesini istedi. Ünlü ikramiye ve ek ödeme, sosyal güvenlik tazminatı, büyükşehir farkı, kira yardımı ve saatlik mesai ücretinin net 100 liraya çıkarılmasını istediklerini belirterek; “Yıllar önce bozulan çalışma barışını sağlamak için bu taleplerimiz gerçekleşmelidir” diye konuştu.

‘İSTİFALAR BAŞLADI’



Göreve yeni başlayan memurların 12 bin liranın altında maaş aldıklarını söyleyen Ünlü, “Memurlar ulaşım ve yemek giderlerini ceplerinden karşılıyorlar. Özellikle büyükşehirlerde çok yüksek kira bedelleri ödüyorlar. Aldıkları ücretler temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor. Bu ücretlerle memur nasıl geçinecek. Ayrıca iş yoğunluğu, mobbing ve yaşanan strese dayanacak gücü kalmadı. Bu nedenle yıllarca atama bekleyen yeni memurlar bir süre sonra istifa edip memleketine dönüyor” ifadelerini kullandı.