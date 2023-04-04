49.4 F
Los Angeles
4 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündem‘Yıllarca atama bekleyen yeni memurlar istifa edip memleketine dönüyor’

‘Yıllarca atama bekleyen yeni memurlar istifa edip memleketine dönüyor’

Alaturka Online
Alaturka Online

Denizli’de Büro İş Sendikası Başkanı Hüdai Ünlü memurların insanca yaşayacakları ücret istedi. Maaşlarında iyileştirme isteyen Büro İş Sendikası üyeleri, SGK İl Müdürlüğü binası önünde toplanarak eylem yaptı.

Sendika başkanı Hüdai Ünlü “TBMM tatile girmeden bir torba yasa da bizim için istiyoruz. Torbasını biz göndermeye hazırız” diyerek memurların özlük haklarının iyileştirilmesini istedi. Ünlü ikramiye ve ek ödeme, sosyal güvenlik tazminatı, büyükşehir farkı, kira yardımı ve saatlik mesai ücretinin net 100 liraya çıkarılmasını istediklerini belirterek; “Yıllar önce bozulan çalışma barışını sağlamak için bu taleplerimiz gerçekleşmelidir” diye konuştu.

‘İSTİFALAR BAŞLADI’

Göreve yeni başlayan memurların 12 bin liranın altında maaş aldıklarını söyleyen Ünlü, “Memurlar ulaşım ve yemek giderlerini ceplerinden karşılıyorlar. Özellikle büyükşehirlerde çok yüksek kira bedelleri ödüyorlar. Aldıkları ücretler temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor. Bu ücretlerle memur nasıl geçinecek. Ayrıca iş yoğunluğu, mobbing ve yaşanan strese dayanacak gücü kalmadı. Bu nedenle yıllarca atama bekleyen yeni memurlar bir süre sonra istifa edip memleketine dönüyor” ifadelerini kullandı.

Gündem
Önceki haber
Devlet Bahçeli, Türkeş’in mezarını ziyaret etti
Sonraki haber
Kılıçdaroğlu, katledilen 4 kadının aileleri ile görüştü
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,419BeğenenlerBeğen
16,204TakipçilerTakip Et
3,503TakipçilerTakip Et
7,713TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States