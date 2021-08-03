Yılmaz Özdil: 40 yıldır gazeteciyim, böyle çaresizlik görmedim

Yazan:
Alaturka Online
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Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil, orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Yangın bölgesini dolaştım, 40 yıldır gazeteciyim, böyle çaresizlik görmedim” dedi.

YAYINLANMA: 20:04 – 03 Ağustos 2021

Yılmaz Özdil: 40 yıldır gazeteciyim, böyle çaresizlik görmedim

Yılmaz Özdil, Twitter hesabından orman yangınları konusunda çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Özdil, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Yangın bölgesini dolaştım, 40 yıldır gazeteciyim, böyle çaresizlik görmedim, asker olmadığı için organize olunamıyor, uçak yok, açık söylüyorum, yangın anca ağaç bitince, bitki örtüsü bitince, rüzgar durursa söner.

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