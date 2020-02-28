Yılmaz Özdil: Bu yaşananlar ders olarak okutulmalı

Duayen gazeteci Uğur Dündar’ın sunduğu Demokrasi Arenası’nın bu haftaki konuğu Türkiye’nin en çok okunan köşe yazarı cesur kalem Yılmaz Özdil oldu.

“DERS OLARAK OKUTULMALI”

Programda konuşan Özdil, hükümetin dış politikasına değindi. Özdil konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

*Büyük Orta Doğu projesi herkesin malûmudur. Kendini süper güç olarak gören ABD eline aldığı odunla gittiği her yerde ‘bunu bana vereceksin diyor’ vermeyenin de kafasına odunu vuruyor.

*Bu yöntemle ABD bizi buraya odunla soktu. Trump da burada benzer bir model götürüyor, mektup yazıyor, tehdit ediyor.

*Şimdi araya bir Rusya girdi çıktı. Bir anda Putin ‘dostum Putin’ oldu. Şimdi bu olay patlayana kadar Putin ‘dostum Putin’di.’

*Bu aslında hepimizin ibret alması gereken ve büyük devletin aslında ne demek olduğunu gösteren derslerle doludur.

*Eminin bu yaşananlar askeri okullarda da okutulacaktır ama siyasal bilgiler hatta hukuk fakültelerinde uluslararası ilişkilerde belki ders olarak anlatılması gereken bir şey.

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