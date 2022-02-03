Yılmaz Özdil: Gözleri o kadar dönmüş ki uluslararası skandala imza attıklarını fark etmediler!

İBB Başkanı İmamoğlu’nun MOBESE görüntülerinin servis edilmesiyle ilgili konuşan SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, “Ekrem İmamoğlu’na saldıracağım derken İngiltere’nin büyükelçisini MOBESE ile servis ettiler. Gözleri o kadar dönmüş ki, nasıl büyük bir uluslararası skandala imza attıklarının, nasıl büyük bir terör tehdidine kapı açtıklarının farkında değiller” dedi. “Bütün dünyada bu suç sadece Türkiye’de işlendi” diyen Özdil, “Hedef Ekrem İmamoğlu ama sadece Ekrem İmamoğlu’nu değil, bu ülkede yaşayan 84 milyon bütün yurttaşların, ülkenin bekasını ilgilendiren bir suçtur” ifadelerini kullandı.

SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, Tuba Emlek’in Youtube kanalında soruları yanıtladı.

“AKLINIZI MI YİTİRDİNİZ?”

İmamoğlu’nun MOBESE görüntülerinin servis edilmesiyle ilgili konuşan Özdil, şu ifadeleri kullandı;

*Bu işin şakası yok. Bu, suçtur. Apaçık suçtur. Sadece Türkiye açısından değil uluslararası suçtur.

*Bu şehirde yaşayan herkes bunu acıyla hatırlar. İstanbul’da AKP iktidarında bombalar patladı. İngiltere’nin İstanbul konsolosluğuna bombalı kamyonla daldılar. İngiltere’nin İstanbul başkonsolosu güvenlik zafiyetine gitti.

*Ekrem İmamoğlu’na saldıracağım derken İngiltere’nin büyükelçisini MOBESE ile servis ettiler. Gözleri o kadar dönmüş ki, nasıl büyük bir uluslararası skandala imza attıklarının, nasıl büyük bir terör tehdidine kapı açtıklarının farkında değiller.

*Bu şehirde senin iktidarında İngiltere’nin İstanbul başkonsolosu terör yüzünden hayatını kaybetti. Sen bu şehirde, senin partinden olmayan belediye başkanını karalayacağım diye aynı ülkenin büyükelçisini kamerayla servis ediyorsun. Aklınızı mı yitirdiniz?

“84 MİLYON YURTTAŞIN, ÜLKENİN BEKASINI İLGİLENDİREN BİR SUÇTUR”

“Suç olmayan MOBESE görüntüsünü yayımlamak dünyanın her yerinde suçtur” vurgusunda bulunan Özdil, şöyle devam etti;

*Bütün dünyada bu suç sadece Türkiye’de işlendi Ekrem İmamoğlu’nu karalayacağım derken. Bu gerçekten korkunç bir durum.

*Hedef Ekrem İmamoğlu ama sadece Ekrem İmamoğlu’nu değil, bu ülkede yaşayan 84 milyon bütün yurttaşların, ülkenin bekasını ilgilendiren bir suçtur.

*Devletin güvenliğiyle ilgili görüntüyü medyaya servis etme, ülkenin bekasıyla ilgili bir suçtur.

“İSTANBUL’U SATIYORLAR”

Tüm bunlar olurken Kanal İstanbul çevresinde emlak alım satımlarına değinen Özdil, “Lübnanlı kurmuş tezgahı ekranda, adam İstanbul’u satıyor. Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul’u bu şehre yaptırmayacak. O zaman ne yapacaklar? Ekrem İmamoğlu’na saldıracaklar. Ülkemizi adam satıyor, Arap koymuş vitrine ‘Ey ahali satılık’ diyor. Bundan daha büyük, daha utanç verici ve onur kırıcı bir şey olur mu? Buna cevap vereceklerine dönmüşler Ekrem İmamoğlu’na saldırmaya çalışıyorlar. İstanbul’u satıyor Arap kardeşim, İstanbul’u satıyor!” diye konuştu.

“SEÇİM OLMADAN SONSUZ DÜŞÜŞ DURDURULAMAZ”

Seçim vurgusunda bulunan Özdil, “AKP bile iktidara gelse hayat daha temiz, daha sıfırdan başlar. Ekonomiyi düzeltmesi için AKP’nin bile seçime gidip seçimi kazanırsa bir şansı olabilir. Seçim olmadan Türkiye’deki sonsuz düşüş durdurulamaz” ifadelerini kullandı.