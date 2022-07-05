Yılmaz Özdil Mehmet Cengiz’e seslendi: Bana 1 milyon liralık dava açmaya benzemiyor bu iş, değil mi?

Son dönemde Twitter’daki paylaşımlarıyla konuşulan suç örgütü lideri Sedat Peker, bugün eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’la kumar kaseti üzerinden yaptığı pazarlığı ve iş insanı Mehmet Cengiz’in buradaki rolüne ilişkin iddialarda bulundu. Yazarımız Yılmaz Özdil de paylaşımlar üzerinde değerlendirmede bulundu.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla eski başbakanlardan Mesut Yılmaz döneminde tutuklandığını ve Yılmaz’a ait kumarhane görüntülerinin karşılığında tahliye olduğunu iddia etti.

Peker, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’in tahliye sürecinde aracı olduğunu öne sürdü.

Mehmet Cengiz ile akraba olduğunu söyleyen Sedat Peker, “Mehmet cengiz @yilmazsozcu abiye tazminat davası açmışsın. Bu benim anlattıklarımla ilgili de tazminat davası açsana. Beni yalanlasana. Varlığı ile onur duyduğum @yilmazsozcu abiyi tanımıyorum ancak benim kırmızı çizgim” dedi.

Peker’in paylaşımları üzerine SÖZCÜ Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Sedat Peker’e teşekkür etti ve şunları söyledi:

“Sedat Peker milletin orasına koyacağını söyleyen Mehmet Cengiz’in sicilini yazıyor…

Habire “beşli çete”den bahsedip, Sedat Peker’in iddialarından hiç bahsetmeyen sayın muhalefetimiz, bakalım şimdi ne yapacak :))

Sedat Peker’e teşekkür ederim… İktidar gücüyle bana 1 milyon liralık dava açmaya benzemiyor bu iş, değil mi Mehmet Cengiz?”

Cengiz Holding’in sahibi Mehmet Cengiz, yazarımız Yılmaz Özdil hakkında “Garanti kazanan adayımı açıklıyorum” başlıklı köşe yazısı nedeniyle geçtiğimiz mayıs ayında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açmış ve kişilik haklarına hakaret edildiğini öne sürmüştü.

İlginizi Çekebilir Mehmet Cengiz’den Yılmaz Özdil’e milyonluk dava