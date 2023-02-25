Yılmaz Özdil Sözcü Televizyonu’nda…





Hasretle beklenen SÖZCÜ Televizyonu tüm platformlarda test yayınına başladı.

Dünya televizyonlarında ilk kez görülecek özgün formatlarla habercilik yapacak olan SÖZCÜ Televizyonu’nu ekranlara yeni bir soluk getirecek.

ATATÜRK‘ün izinde, gerçek ve bağımsız haber ve yorumların yer alacağı SÖZCÜ Televizyonu’ndan gözünüzü ve kulağınızı ayıramayacaksınız.

SÖZCÜ Televizyonu’nu nasıl izleyebilirsiniz?

Digiturk: 60

D-smart: 93

Turkcell TV Plus: 69

Tivibu: 69

Türksat Kablo TV: 76

Türksat 4A: 11837 Frekans, 30.000 V, batı, fec:2/3