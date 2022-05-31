Yılmaz Özdil: Yeni hükümet enkaz devralmayacak, moloz devralacak

Gündeme dair sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan SÖZCÜ Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Türkiye dün sosyal medyada paylaşılan görüntüleri konuştu. Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girenler, İstanbul Boğazı’nda çırılçıplak güneşlenen biri, Esenyurt’ta taciz gerilimi ve Galata’da kendini yakan kişiye dair videolar milyonlarca kez izlendi.

Gündemi işgal eden bu görüntülere dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan SÖZCÜ Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil, “Dünya Roland Garros’u seyrediyor, biz Bebek’te seks, Galata’da kendini yakan adam, Manavgat’ta çıplak kadın, Esenyurt’ta mülteci tecavüzü seyrediyoruz… Yeni hükümet enkaz devralmayacak, moloz devralacak” dedi.

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