Yılmaz Özdil’den, Bakan Koca’ya yanıt!





Usta gazeteciler Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil, Sözcü TV’deki Halkın Vicdanı programında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüsle mücadeleye ilişkin açıklamalarını, ölüm rakamlarının gizlendiği iddialarına ilişkin yanıtını ve Türkiye’deki beyin göçünü masaya yatırdı. Moderötürlüğünü Gökmen Ulu’nun yaptığı programda Dündar, açıklanan rakamların mutlaka gerçekleş örtüşmesi gerektiğine dikkat çekti. Duayen gazeteci, Türkiye’de hiçbir başarının cezasız kalmadığını ve bu yüzden Türkiye’den beyin göçünün olduğunu anlatarak, istikballerini yurt dışında arayan gençlere ortam oluşturulması ve bunların geri getirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil ise, ölü rakamlarında kaynağı belirsiz bir artışın olduğunu vurguladı. Usta kalem, hiçbir gazetecinin basın toplantısında bu soruyu Bakan Koca’ya sorma cesaretini göstermediğine dikkat çekerek, “Bakanın kendisi kimse sormamasına rağmen yanıtladı. “Türk hekimlerine güvenmiyor musunuz” dedi. Ben Türk hekimlerine güveniyorum ama Sağlık Bakanına güvenmiyorum” ifadelerinde bulundu.

Kurgu: Aytaç Akyurt