Yılmaz Özdil’den corona virüsü açıklaması: İki tane çok ciddi problem var!

Yılmaz Özdil, gazeteci Ruhat Mengi’nin YouTube kanalı Her Açıdan TV’ye konuk oldu.

Sözcü gazetesi yazarı usta kalem Yılmaz Özdil, corona virüsü konusunda iki tane çok ciddi problem olduğunu söyleyerek “Birincisi, kavrama, algılama, idrak etme meselesi. İkincisi de iletişim” şeklinde konuştu. Bazı kişilerin durumu ciddiye almadığını belirten Özdil, “Bunun temel sebebi, bu çok ağır tehlike aslında Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenler tarafından tam idrak edilemedi” ifadelerini kullandı.

Dünyayı saran ölümcül corona virüsü konusuna değinen Mengi, olayın tüm ciddiyetine rağmen Türkiye’de hâlâ durumu kavrayamayan çok sayıda vatandaş olduğunun görüldüğünü belirtti.

“Maske bile takmadan yan yana balık tutanlar, el ele halay çekenler ve oyun oynayanlar, pazarlara gidenler. Bunlar hakikaten önlenemiyor” ifadelerini kullanan Mengi, Yılmaz Özdil’e “Bu vatandaşlarımıza durumun ciddiyeti nasıl anlatılmalı?” diye sordu.

Yılmaz Özdil de Mengi’nin sorusuna verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

* Burada iki tane çok ciddi problem var.

* Birincisi, kavrama, algılama, idrak etme meselesi. İkincisi de iletişim.

* Şimdi evet birtakım gerizekalıların hâlâ bu durumu ciddiye almadığını, sokakta halay çektiklerini, balık avladıklarını falan görüyoruz ama aslında bunun temel sebebi, bu çok ağır tehlikenin yani gelişmiş ülke liderlerinin İkinci Dünya Savaşı’ndan beri insanlığın karşılaştığı en büyük tehdit olarak nitelendirdikleri tehlike, aslında Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenler tarafından tam idrak edilemedi.

* Yani aslında devlet, bunun alarmını ciddi şekilde kavrayıp veremediği için millete yansıması da işte bu kadar uzun sürdü.

* Şu anda nereden bakarsanız aslında bu virüs tehdidi başlayalı 4 ay oldu, Türkiye’de alarm zillerinin çalması bir aydan fazla oldu, ama hâlâ devleti yönetenlerin tam idrak edemediğini, işporta tezgahında mal satar gibi bugün bunu yarın bunu gibi birtakım tedbirlere başvurduğunu görüyoruz. Bu sebeple bunun topluma yansıması da aynı oluyor.

* Devlet tam idrak edemediği için vatandaş da henüz maalesef tam idrak edememiş durumda.

* Mesela, size şöyle bir örnek verebilirim. Bugün sokağa çıkanları neredeyse suçlayan devlet büyüklerimiz, dünyada ölümler takır takır başlamışken insanlarımızı umreye gönderdi ve o insanlarımızı hiçbir kontrolden geçirmeden hiçbir uyarıda bulunmadan ülkeye soktu.

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Kayseri’de umreden dönen bir kişi corona virüsünden öldü!

Türkiye’de ilk corona virüsü vakası, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 11 Mart’ta gece yarısı 01.00’de duyuruldu. 12 Mart’ta açıklanan bir vaka ile toplam sayı ikiye yükseldi. Bu rakam 13 Mart’ta beşe, 14 Mart’ta 6’ya, 15 Mart’ta 18’e, 16 Mart’ta 47’ye çıktı.

Türkiye’de vaka sayısı 17 Mart’ta 98’e ulaşırken, ilk ölüm haberi de aynı gün geldi. 18 Mart’ta ölü sayısı ikiye, vaka sayısı ise 191’e yükseldi.

19 Mart’ta tablo ağırlaşmaya başladı. Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dörde, vaka sayısı 359’a çıktı. 20 Mart’ta ölü sayısı dokuza, vakalar ise 670’ye yükseldi. 21 Mart ise ölü sayısında en fazla artışın yaşandığı gün oldu. Ölü sayısı bir önceki güne göre 12 arttı ve 21’e çıktı. Vaka sayısı 947 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün gece verdiği son bilgilere göre; 22 Mart itibarıyla Türkiye’de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a tırmandı. Vaka sayısı ise 1236 olarak belirlendi. Bakan Koca, Türkiye’de toplam 20 bin 345 test yapıldığını da açıkladı.