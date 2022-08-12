Yılmaz Özdil’den Türk Bayrağı yakan Suriyelilerle ilgili paylaşım! Erdoğan’ın sözlerini hatırlattı

SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, Suriye’de Türk Bayrağı yakanların videosunu paylaşarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2018 yılındaki sözlerini hatırlattı.

Türkiye’nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu’nun kontrolündeki başta Azez ve Cerablus olmak üzere çeşitli bölgelerde, Türkiye karşıtı eylemler başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde eylemcilerin Türk Bayrağı ve TSK‘ya ait araçlara yönelik provokatif hareketlerinin görüntüleri tepkiyle karşılandı.



Yaşananlara tepkiler sürerken, SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2018’deki “ÖSO kendi vatanlarını korumak için bir araya gelip organize olmuş bizim de desteklediğimiz tıpkı Kurtuluş savaşımızdaki Kuvâ-yi Milliye gibi bir sivil oluşumdur, bu böyle bilinmeli” sözlerini hatırlatarak, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Asrın liderimizin “tıpkı kuvayı milliye gibi” dediği arkadaşlar, teşekkür mahiyetinde Türk Bayrağı’nı yaktı… Bu arkadaşları tebrik mahiyetinde o direğe oturtacak bir hükümetimiz olsun isterdim”

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