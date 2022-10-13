Yılmaz Özdil’in ANKA KUŞU kitabını ücretsiz alma fırsatı

SÖZCÜ, yüreği Atatürk sevgisiyle çarpan, cumhuriyet aşığı okurları için büyük bir kampanya başlatıyor.

Dünkü gazete yarını kurtarmaya devam ediyor. SÖZCÜ, geri dönüştürülmek üzere 14 Ekim – 12 Kasım tarihleri arasında yayımlanacak 30 adet gazeteyi biriktirene, Yılmaz Özdil‘in Anka Kuşu kitabını hediye ediyor! Sen de SÖZCÜ al daha güzel bir dünya için desteğini göster!

Kampanyaya nasıl katılabilirim?

14 Ekim – 12 Kasım 2022 tarihli 30 adet SÖZCÜ gazetesini biriktirerek katılabilirsiniz.

Bu tarihler arasında birkaç gün gazete bulamazsam ne yapabilirim?

Eksiklerinizi kampanya tarihinin bitiminden sonra 13 Kasım – 18 Kasım 2022 tarihli SÖZCÜ gazeteleriyle tamamlayabilirsiniz.

Kampanyadan geç haberim oldu nasıl katılabilirim?

Örneğin 18 Ekim tarihinde haberiniz oldu. 18 Ekim tarihli gazeteyle başlayabilir ve 16 Kasım’a kadar 30 gazeteyi tamamlayabilirsiniz.

Farklı gazete olur mu?

Bu kampanya yalnızca belirtilen tarihler arasındaki SÖZCÜ gazeteleri için geçerlidir. Farklı gazete ya da farklı tarihli gazeteler için geçerli değildir.

Kupon mu biriktireceğiz?

Hayır. Gazetede kupon yayımlanmayacaktır. Gazeteleri, sayfaları eksiksiz olarak teslim ederek katılacaksınız.

Biriktirilen gazeteleri nereye teslim edeceğiz?

Biriktirilen gazeteleri kitap dağıtım noktalarına elden teslim ederek kitabınızı alabileceksiniz.

Kitap dağıtım noktaları nerelerdir?

Kitap teslim noktaları, kodları ve tam adresleriyle 19 Ekim tarihinde SÖZCÜ’de yayımlanacaktır.

Kampanyaya kayıt olacak mıyız?

Kampanyaya SMS göndererek kayıt olacaksınız. SMS ile nasıl kayıt olunacağı 19 Ekim tarihli SÖZCÜ gazetesinde detaylarıyla yayımlanacaktır.

Hangi dağıtım noktasından kitabı alacağımı nasıl belirleyeceğim?

SMS ile kayıt olurken kitabı almak istediğiniz dağıtım noktasının kodunu bize göndereceksiniz.

SMS ücreti ne kadar?

Gönderilen SMS ücreti SÖZCÜ gazetesi tarafından karşılanacaktır.

SMS ile kayıt olmazsam olur mu?

Kitap baskısı gelen kayıt adedi kadar yapılacaktır. Kitap dağıtımı yalnızca SMS ile kayıt olan okurlarımıza yapılacaktır.

SMS ile ne zamana kadar kayıt olabilirim?

19 – 26 Ekim 2022 tarihleri arasında SMS ile kayıt olmanız gerekmektedir.

Kitabı ne zaman teslim alacağım?

Kitabın dağıtımı kampanya bitiş tarihini izleyen gün, 13 Kasım’dan itibaren başlayacaktır.

Kitabı ne zamana kadar teslim alabilirim?

Kampanya bitiminden itibaren 1 ay süre ile 12 Aralık 2022 tarihine kadar teslim alabilirsiniz.

KVKK kapsamında Müşteri Aydınlatma Metni’ne https://www.sozcu.com.tr/kvkk/musteri-aydinlatma-metni linkinden ulaşabilirsiniz.