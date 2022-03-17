Yılmaz Özdil’in Son Kitabı Nisan Ayında Raflarda

Türkiye’nin en çok okunan ve beğenilen yazarı Yılmaz Özdil’in son kitabı nisan ayında raflarda yerini alacak.

Yılmaz Özdil, Sözcü Gazetesindeki 17 Mart 2022 tarihli “Üçlemenin son kitabı” başlıklı köşe yazısında, son kitabının tamamladığını duyurarak kapak tasarımı ve son rötuşları tamamlamak için okuyucularından bir kaç gün izin istedi.

İşte O Köşe Yazısı;

Üçlemenin son kitabı

“Mustafa Kemal” ve “Son Cüret” serisinin üçüncü ve son kitabını tamamladım, ay başında raflarda olacak… Toplam 14 yıllık emeğimize noktayı koyabilmek için, kapak tasarımından fotoğraflara, matbaaya göndermek üzere son rötuşlar için, birkaç gün izninizi rica ediyorum.

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