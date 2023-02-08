‘Yılmaz Vural hıçkırıklarla ağlıyor, konuşamıyor! Volkan’ı ilk kez böyle gördüm’

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 büyüklüğündeki deprem Türkiye’yi derinden etkilerken enkaz altında kalan Yeni Malatyaspor’un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’dan gelen acı haber ise futbol dünyasını yasa boğdu. 28 yaşındaki kalecinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

Deprem nedeniyle enkaz altında kalan Hataysporlu Christian Atsu ise dün yaralı olarak çıkarıldı. Ganalı futbolcu tedavisi için ivedi şekilde hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan korkunç deprem spor dünyasını da ağır derecede etkilerken, Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ‘ Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur.’ açıklamasını yapmıştı.

Milliyet Gazetesi yazarı Attila Gökçe de son günlerde yaşananları köşesine taşıdı ve Yılmaz Vural’ın durumu hakkında bilgiler aktardı. İşte Attila Gökçe’nin “Hayat da sadece futbol değil” başlıklı yazısı

Gözleri yarımşar limon, damlıyor feryadın kristalleri…

O adam ağlıyor, yalvarıyor, yardım talep ediyor. Acıyı paylaşıyor, vicdanları dürtüyor. Tam da sevgili kapı yoldaşım Ercan Güven’in yazdığı gibi: “Futbolun ‘maçosu’, sinir harbinin üstadı Volkan Demirel’in gözyaşlarını… Görmeyen… Yüreği cız etmeyen bir kişi var mı?”…

Volkan Demirel’i ilk kez “ağlarken” gördüm. Aktif futbol yıllarında ne hakem yanlışlarına ağladı, ne haksız penaltı kararlarına, ne yediği hatalı gollere ne de kaçan şampiyonluklara… Hepsine göğüs gerdi. Sulanmadı, erimedi.. Taş gibi ayakta kaldı direndi.

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Ama ağladı Pazartesi sabahı… Paylaştı acılarla dağlanan yüreğindeki “ah”ı..

Simon Kuper’in hafızamıza yerleştirdiği kült eserinin adını biliyorsunuz: Futbol Sadece Futbol Değildir… Eyvallah!

İzninizle şunu da ben söyleyeceğim: Hayat da sadece futbol değildir!

Omuzu kırıldığı için maçlara çıkamayan Yeni Malatyaspor’un 28 yaşındaki kalecisi yeni evli Ahmet Eyüp Türkaslan enkaz altındaydı örneğin… Eşi Kübra’yı kurtardılar, Ahmet Eyüp için genç kadın feryat etti… Bütün gece uğraştılar, ulaşamadılar. Ancak dün akşam ulaşılabildi naaşına… Nice masum hayallerle kurulan o mutlu yuva dağıldı.. Deplasmandaki 5-2’lik Rizespor yenilgisinden sonra Yılmaz Vural takıma 2 gün izin vermişti… Malatya’nın yerlisi dört futbolcu kente dönmüş, ötekiler dağılmış. İzinle kurtulanlara mı sevinelim, yoksa dönenlerin tedirginliğine, evde kalan Ahmet Eyüp’ün kör ölümüne mi yanalım? Yılmaz Hoca mı? Uyumadı hiç, hala uyuyamıyor. Kötü haberi aldıktan sonra telefonu açıyor hıçkırıklarla ağlıyor, konuşamıyor.

Yeni Malatyaspor’un enkaz altında yer alan kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’ın eşi Kübra Türkaslan’dan yardım çağrısı. pic.twitter.com/6gAPV38RrG

— Fanatik (@fanatikcomtr) February 7, 2023

İyi ki spor var!

Uluslar birçok nedenle ayrı ayrı mahallelere bölünmüş, bireyler çatık kaşla karşı mahalledekilere bakarken… Çok az şey onları bir araya getirir, kenetler:

Doğal afetler: Deprem, sel toprak kayması, orman yangınları…

Sağlık sorunları: Epidemi, ya da pandemi… Kovid 19, kolera, sürekli isim değiştirerek dünyayı dolaşan gripler vb. Savaşlar, terör saldırıları… Dış tehditler.

Bir de olimpiyat, dünya kupası gibi ülkedeki herkesi heyecanlandıran, her bölgeden, her meslekten bireylere iş kapısı açan, her kesimin katkı sunduğu büyük organizasyonlar..

Dahası doğal afetler ve salgınlar, tüm dünyada daha barışçıl ortamların oluşmasına, diplomasinin yumuşamasına; yardımlaşma, dayanışma gibi sıcak ilişkilere de katkı sağlayabilir. Spordan bakarsak IOC, FİFA, UEFA, Euroleague gibi uluslararası spor organizasyonları ile endüstriyel futbol ligleri, en iddialı, en başarılı spor kulüpleri iyi niyet mesajları gönderir her türlü yardıma hazır olduklarını açıklar. Saygı örnekleri sergilerler.

İçerdeki sportif tablolara da bakalım: Gençlik ve Spor Bakanlığı tüm faaliyetleri durdurdu. Federasyonlar ve birbirleriyle pek de iyi geçinemeyen kulüpler rekabeti, sürtüşmeyi ve komplo teorilerini unutup yardım kampanyaları açtı.

Keskin rekabet rüzgarlarına kapılıp değerini unutmadan şu güzelliği paylaşalım: “-İyi ki spor var!”

Haluk Levent’in şarkısı: YALNIZ DEĞİLSİN

Her felakette olduğu gibi o ayakta, devrede, iş başında…

Adam müzisyen, şarkıcı değil… Adeta sosyal sorumluluk projesi.

Hemen her felakette öne çıkıyor, “Buradayım” diyor… Yardım çağrısında bulunuyor. Sesini duyurabiliyor. Hızla organize ediyor. Ne lazımsa o bölgelere, çok çabuk topluyor, ihtiyaç sahiplerine gönderiyor. Haluk Levent’in halkımıza söylediği en hit parçası şu: Yalnız değilsin!

Sosyal medyada gördüm ki çağrısı örnek katılımlarla göz kamaştırıyor. Merih Demiral mesela.. Atalanta’daki futbol elçimiz 1 milyon TL bağışlamış. Spor ve sanat topluluğundan azımsanmayacak katılımlar var. Aras Bulut İyinemli, Kıvanç Tatlıtuğ gibi… Hepsini tek tek yazamıyorum.

İşte Haluk Levent’in bağış topladığı hesap: Ahbap Derneği T.İş Bankası TR12 0006 4000 0011 0211 3800 59

Haydi iyi insanlar… Sadece Ahbap’a değil, dilediğiniz kampanyaya!