Yılmaz Vural yine Fenerbahçe’de göreve talip! Jorge Jesus’a sert eleştiriler…

Türk futbolunun tecrübeli teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, Fenerbahçe’nin son durumunu ve geleceği tartışılan Jorge Jesus’u değerlendirdi. Vural, Portekizli hocanın ayrılması durumunda göreve talip olduğunu duyurdu.

‘Kendimi layık görüyorum’

Ali Koç’tan teklif alması durumunda “Bu kadroyla başarılı olabilir misiniz?” sorusunu cevaplayan Yılmaz Vural, “İddiasız insan olmaz. Benim işim kötü giden şeyleri düzeltmek, böyle bir misyonum var. Ben sık sık söylüyorum. Son nefesime kadar bu isteklerimden vazgeçmem. Ben kendimi buralara layık görüyorum. Ben yaşımla, eğitimimle, futbolun içinde yaptıklarımla kendimi buraları yönetebilecek kapasitede görüyorum. Buralarda olursak daha rahat çalışırım.” ifadelerini kullandı.

‘Jesus benim eğitimimi yapmadı’

Futbolun yapılması zor bir iş olmadığını belirten Yılmaz Vural, “Ben maalesef ismim Yılmaz Vural olduğu için Türkiye’de bu değeri göremedim. Dünyada 37 sene çalışan bir hoca yoktur. Girip arşivlere baksınlar. Ben bu kadar imkanlara rağmen başarıda zorlanan takımlara inanamıyorum. Jesus benim Avrupa’da yapmış olduğum futbol eğitimini yapmış biri değil. Türkiye’ye geldi işte ne oldu? Jesus ne yapıyor? Her horoz kendi çöplüğünde öter. Olmuyor, bu kadara imkana rağmen… En son aldırdığı oyuncu (Oosterwolde) 6 milyon Euro. Bu kadar ayrıcalık olmaz” dedi.

‘Kim, Jesus’a kal der?’

“Jorge Jesus Avrupa maçında Altay Bayındır ıslıklandı diye “Bir daha yaparsanız ben giderim” demişti. Şİmdi aynısını derbide ıslıklanan İrfan Can Kahveci için yapsa kaçı “kal” der. O söz o zaman kabul görüyordu. Bu adam ne dese yeridir derlerdi. Sempatiyle bakılırdı. Dolayısıyla Jesus’un başlarda yaptıkları çıkışlara sempatiyle yaklaşıldı ama Türkiye’de her şey sonuca dayalı. Kazanamadığınız günlerde başka bir insan grubuyla karşılaşıyorsunuz. Jesus’ta psikololijk olarak ayrılma durumu ortaya çıktı. Tribün sosyolojisini bilmezseniz, beklentileri ve onların isteklerini bilmezseniz bu sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Daha oturaklı kararla işi yönetmek önemli.”

‘Jesus’a kimseye verilmeyen özgürlükler verildi’

“Jorge Jesus’a Türkiye’de hiçbir antrenöre tanınmayacak özgürlük Fenerbahçe’de verildi. Onun istediği oyuncular alındı. Mesela aldığı Bruma, adam piyasada yok. İtalya 2. Lig ekibi Parma’dan Oosterwolde alındı. Çok ciddi paralar ödendi. Türkiye maalesef sonuca yönelik bir ülke. Yaptığınız doğrular sonuç varsa insanları ikna ediyor. Yoksa olumsuza dönüyor Jorge Jesus örneğinde olduğu gibi.”

‘Bu transferlerle şampiyonluk sıkıntılı’

“Böyle olunca Jesus’a yapılan övgüler yergiye döndü. İşler tam terse döndü. Çünkü sonuç getirmedi. Bakıyorsunuz 3’lü savunma ile oynadığı karşılaşmalarda 3 kez, 4’lü oynadığı zaman son 15 maçın 13’ünü kazanmış. Yani o yaptığı doğrular kendi istikrarsızlığı oldu. Görüldüğü gibi Fenerbahçe’nin 3 büyükler arasında yaptığı kadro mühendisliğinin doğru olmadığını gördük. Bu transferlerle ‘bu takımın şampiyon olması sıkıntılı’ anlamı ortaya çıktı.”

Fenerbahçe’nin kadro yapısını eleştiren Yılmaz Vural, şu ifadeleri kullandı:

“Fenerbahçe 2 tane stoper alamaz mı? deniyor. Hala beklerde problem var. Ferdi Kadıoğlu ve Osayi pozisyonunu kaybetti. Her yerde oynuyorlar. Pozisyonları belli olmayan kırma oyuncularla oynamaya başladı Jesus. Buralara takviye yapılabilirdi. Fenerbahçe ligde hücum oynayan bir takım ama kontra atak yediği zaman kalesinde gol görüyor. Demek ki bir savunma sıkıntısı var. Fenerbahçe’nin sağ ve sol bekleri o poziyonun adamı değiller. Stoperleri çok iyi oynamıyor. Szalai kötü oynuyor. Bu savunma sorununu çözecek oyuncu yapısı yok. Orta sahasında oyunu yönetecek oyuncusu olmadığını söyledik. Valencia’nın dışında oynayan oyuncular hücumda beklenen performansı bir türlü gösteremedi.”

‘Neden ucuz şekilde işten koparıldı?’

Geçen sezon törenle uğurlanan İsmail Kartal’a da değinen Yılmaz Vural, ‘Kalsa daha mı iyi olurdu?’ sorusuna şöyle cevap verdi:

“Kimse doğru varken kamikaze yapmak istemez. Brezilya Milli Takımı ile anılan ve duyduğumuz kadarıyla teknik ekibiyle beraber toplam 7.5 milyon Euro ödenen bir hoca başarısız olması için getirilmez herhalde. Şimdi sonuçlar ortaya çıkınca konuşmak kolay. İsmail Kartal ile devam edilse doğru olabilirdi denilebilir tabi ama o da sonuç alamayabilirdi.”

‘Türk insanıyla çalışmak kolay değil’

“İsmail Kartal Fenerbahçe’de kimseye yapılmamış bir törenle gitti. O kadar övgüyle gitti ki ona rağmen “bu ne lahana turşusu” diyorsun. O kadar değerliyse neden ucuz şekilde işten koparıldı? Demek ki Türk antrenörlerine yeteri kadar güvenleri yok ya da o başarıyı tamamen ona bağlamadılar. Şimdi konuyu genelleştirirsek dünya çapında hoca da olsalar Türk insanıyla çalışmanın kolay olmadığını hep söylüyoruz. Bunu farklı bir zihniyetle söylemiyoruz. Ben yurt dışında eğitim almış ve orada bulunmuş biri olarak hep anlatmaya çalıştım.”

‘Yabancının altında çalışmam’

“Bana A Milli Takım’da Sepp Piontek’in yardımcılığını teklif ettiler ama “Ben bir yabancının altında çalışmam” dedim. Bunu yabancıların ne olduğunu bildiğim için dedim. Fenerbahçe de bu tuzağa düştü. Burada kimsenin beğenmediği Ersun Yanal ve Mustafa Denizli ile şampiyon oldu Fenerbahçe. Yabancılarla da uzun zamandır olunamıyor. Zico şampiyon yaptı ama ego sorunu yüzünden ayrılmak zorunda kaldı.”