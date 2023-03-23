Yine aynı bahane! “Erkekliğime laf etti” dedi, müebbetten kurtuldu

Esenler’de yaşayan 68 yaşındaki Neriman Kıvrak iki yıl önce Cemal Şen ile birlikte alkol aldıktan sonra yaşanan tartışmanın ardından evinde 22 bıçak darbesiyle öldürüldü.

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Cemal Şen tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS katılırken müştekiler ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

“BIÇAĞI ELİNDEN ALDIM VE SAPLADIM”

“Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Şen, savunmasında Kıvrak’ı 20 yıldır tanıdığını belirterek, şunları söyledi:

– Olaydan sonrasına ilişkin hiçbir şey hatırlamıyorum. Kavga ettiğimizi hatırlıyorum. İçkiliydim. Ben evden çıkarken yaşıyordu. Üzerimde telefon bulunmadığı için herhangi bir yere haber vermedim.

– Neriman ile para alışverişi yapmadık. Neriman alkol kullanırdı. Benim erkekliğime laf etti. Terbiyesizlik yapma dedim ve ona vurdum. İkimizde alkollüydük. Elindeki içkiyi üzerime attı. Masada duran bıçağı eline aldı. Daha sonra bıçağı elinden aldım ve sapladım.

KIZI: BEYANLAR ÇELİŞKİLİ

Neriman Kıvrak’ın kızı Songül Yakup Çebioğlu ise ifadesinde, “Annem öldükten sonra otopsi raporunda kanında alkol çıkmamıştır. Sanığın savunmaları tutarsızdır. Sanık işine gelmeyen kısmı unutuyor. Annemi birkaç defa bıçak sallamasıyla mı öldürmüş, beyanları çelişkili ve tutarsızdır” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Cemal Şen hakkında haksız tahrik indirimi uyguladı. ‘Kasten öldürme’ suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi.

BAŞKAN MUHALEFET ŞERHİ KOYDU

Mahkeme başkanı, sanığın cezasında indirim almak için çelişkili beyanlarında bulunduğunu belirterek hakkında haksız tahrik indiriminin uygulanmasında çoğunluğun görüşüne katılmadı. Karara muhalefet şerhi koydu. (DHA)