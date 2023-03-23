Yine aynı bahane: Tahrik etti

Manisa’da eşinden 3 ay önce ayrılan ve fabrikada çalışan Hülya Alkan, 17 Kasım 2022’de servisten inip evine giderken eski eşi Ali Alkan’ın saldırısına uğradı. Pompalı tüfekle vurulan Hülya Alkan, kaldırımda can verirken eski eşi de olayın ardından tüfeği çenesine dayayıp intihara teşebbüs etti. Çene bölgesinden ağır yaralanan Ali Alkan, hastaneye kaldırıp tedavi altına alındı ve tedavisinin ardından tutuklandı.

Hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme’ öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Ali Alkan bugün Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya öldürülen Hülya Alkan’ın annesi Ömran Alkan, babası Baki Alkan, çocukları, avukatları ve sivil toplum örgütleri katıldı.

KENDİSİNİ TAHRİK ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Ali Alkan, ilk duruşmasında mahkemeye verdiği savunmasında, Hülya Alkan’ın kendisini tahrik ettiğini öne sürdü. Çene bölgesindeki yaralanmadan dolayı konuşmakta zorluk çektiği görülen Ali Alkan hakim karşısında şu ifadelere yer verdi:

“Hülya Alkan eski eşimdi, 3 çocuğumun annesiydi. 18 yıl evli kaldık. 17, 15 ve 11 yaşlarındaki 3 çocuğumuz var. Olaydan 3 ay önce resmi olarak boşandık. Eşim çok hassastı, hiçbir şeye tahammül edemiyordu.

Daha önce eşimi darp etmekten dolayı yargılandım. Yalnız eşimi öldürmeme sebep daha önce aramızda yaşanan olaylar değildir. Ben çocuklarıma kıyamadım. Aslında eşimin başkasıyla arkadaş olması sorun değildi. Çocuklarımın başka bir adamla aynı çatı altında yaşamasını istemedim.

Eşimin görüştüğü ve evleneceğini söylediği kişiyle ilişkisini sosyal medya üzerinden öğrendim. ‘Evleneceğim, sana da davetiye göndereceğim’ dedi. Mesajlarda beni rencide ettiler. Aslında amacım öldürmek değildi”

Olay gününü de anlatan Ali Alkan, “O gün sabah 08.00’de kalktım. Eski eşim işten 09.00 gibi geliyordu. Durağa yakın bir yere aracımı park ettim, pompalı tüfek de bagajda duruyordu. Eski eşim servisten indi, yürüdüğünü gördüm. Bunun üzerine pompalı tüfeği aldım, elimde tüfekle peşinden gittim. Kolundan tuttum ve ‘çocuklarımıza nasıl kıydın, evlenme’ dedim. O da ‘sen hak ettin bunu, evleneceğim’ dedi. Göğsüne doğru bir el ateş ettim. Onu vurduğumda kendimi öldürmeyi düşündüm” dedi.

“ONU HALA SEVİYORUM”

Katil zanlısı Ali Alkan’ın olaydan önce 2020 ve 2022 yıllarında eşini darp ettiği ve hakkında dava açılıp uzaklaştırma kararlarının da bulunduğunu öğrenildi.

Eski eşinin daha önce kendisini terk ettiğini ve başka biriyle birlikte olduğunu öne süren Ali Alkan, mahkemede öldürdüğü Hülya Alkan’ı hala sevdiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

Hülya daha önce de beni ve 3 çocuğumuzu terk etti, başka biriyle kaçtı. Bunu alışkanlık haline getirdi. Onu pansiyondan alıp geldim. Ben onu affettim, onu çok seviyordum, hala da çok seviyorum. Ama ona yaranamadım. Her şeyimi ona verdim, yine de yaranamadım”

“SÜREKLİ ŞİDDET GÖRÜYORDU”

Mahkeme sonrasında adliye binası önünde öldürülen Hülya Alkan’ın avukatı Yalçın Arcak, baba Baki Alkan ve anne Ömran Alkan açıklamada bulunarak, katil zanlısı Ali Alkan’ın en ağır cezayı alması talebinde bulundu.

Kızı öldürülen 63 yaşındaki baba Baki Alkan yaptığı açıklamada şöyle konuştu: Daha önce de devamlı kızıma şiddet uyguluyordu. Boşanma nedenleri de şiddetti. Olaydan önce de kızımı öldürmek istemişti, kaçırmıştı. 2020 ve 2022 yıllarında darp nedeniyle davalar açılmıştı. Kızım şiddetten kaçıyordu.”

Anne Ömran Alkan ise, “Sürekli tehdit ediyordu, birçok kez şiddet uyguladı. En sonunda da öldürdü. En ağır şekilde cezalandırılsın istiyorum. Defalarca bizim evimize sığındı” dedi.

Duruşma sonrası Hülya Alkan’ın ailesi ve ailenin avukatı Yalçın Arcak açıklamada bulunarak, “Ne yazık ki erkek şiddetine bir ablamızı daha kurban verdik. Geride üç tane evlat kaldı. Eski eşi tarafından tasarlayarak kasten canice öldürülen Hülya Alkan için adalet arıyoruz. İlk duruşma Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanık tabiî ki diğer caniler gibi kendini kurtarmaya yönelik beyanlarda bulundu. Haksız tahrikten yararlanabilmek için beyanlarda bulundu. İnanıyoruz ki mahkeme bu beyanlara hiçbir şekilde önem vermeyecek. Sanık ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanıyor. Bu cezayı alacağına inanıyoruz. Kadınlarımıza sesleniyoruz: Size şiddette bulunan bir hayat arkadaşınız varsa o artık sizin hayat arkadaşınız değildir veya bir baba değildir. Böyle bir durumda bize ulaşın. Bir defa oldu bir daha olmaz demeyin. Çünkü bunun sonu gelmiyor” diye konuştu.

ACILI ANNE FERYAT ETTİ

Ayakta durmakta zorlanan ve torunlarının yardımıyla ayakta durmaya çalışan Hülya Alkan’ın annesi Ömran Alkan, “Kalbimde büyük bir sızı. Evlat acısı çok kötü bir şey. Tek evladımdı. Bütün yaşam kaynağımdı. Ama bir cani elimden aldı. 3 tane çocuğu öksüz kaldı. En ağır şekilde ceza almasını ve hiç güneş yüzü görmemesini istiyorum. Kaç tane kadın ölecek daha. Böyle canileri affetmeyin” diye konuştu.

Kızının fotoğrafına sarılan Anne Ömran Alkan, “Kızımı fotoğraftaki yara izleri hep dayaktan ve darbeden. Bir gözü de az görüyordu dayaktan. Hep gözlerine ve kafasını vuruyordu. Vücudunun her yerinde darp izi vardı. Kolları kırık ve alçılı geziyordu. Benim yavrum hep şiddet görürken kimse destek çıkmadı. Bana hep ‘Annem kurtar beni’ diyordu. Kızıma hep ‘Seni öldürmeye geliyorum’ diyordu. Öyle bir caniydi o. Kurtaramadım ben yavrumu. Çok çabaladım ama kurtaramadım” dedi.

Açıklamalardan sonra duruşmanın 4 Mayıs günü saat 09.30 ertelendiği öğrenildi.