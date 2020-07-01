Yine aynı görüntü! Sosyal mesafe yok sayıldı

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Alaturka Online
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İstanbul’da asker uğurlamasına gelen on binlerce kişi otogar girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

FOTO: DHA

Otogarda oluşan yoğunluk nedeniyle, görevliler sürekli coronaya karşı tedbirleri vatandaşların uymaları yönünde uyarılarda bulunurken, vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralını unuttu.

FOTO: İHA

Kalabalık içerisinde bazı vatandaşların maske takmadıkları görülürken, bazı gençlerde askere gidecek arkadaşlarını havaya atarak uğurladı.

FOTO: DHA

Polis birçok noktada yapılan asker uğurlama eğlencelerine müdahale edip engellerken, dikkatlerden kaçan bir grup, askere gidecek arkadaşları için konvoy yapıp sokaklarda tur attı.

FOTO: DHA

Camlarından sarktıkları otomobillerle konvoy yapan grup üyeleri, Şişli’de başlayan turlarına Kağıthane’de sokaklarında devam etti. Grup üyelerinin maske takmaması da dikkat çekti. (DHA-İHA)

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