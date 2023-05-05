Yine gaza geldi: Bunların görevi Karadeniz gazını kapatmak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen salı günü Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun gövde gösterisi yaptığı Van’da miting düzenledi. Millet İttifakı’nın mitingine göre daha az bir kalabalığa hitap eden Erdoğan, yine sert söylemlerde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu’nu hedef alan Erdoğan, şunları söyledi:

“İSTANBUL’U İSTANBUL BEN YAPTIM”

– İstanbul’a uğradığı yok, bol bol Bodrum’a gidiyor. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı CHP’den almıştım. İstanbul çöp, çukur, çamurdu. İstanbul’u İstanbul ben yaptım. Teslim aldıkları projeleri sürdüremediler.

– Bu millete hizmet etmek nasip meselesidir. Bunlar nasipsiz, bunlar tembel. Önlerine 5 keçi katsanız akşamına kaybedip gelirler. Ülkenin başına gelseler, işçi emekli ay sonunda maaşını alıp alamayacağını bilemeyecek. Yeni bir şey yapamayacakları gibi kendilerine bıraktıklarımıza da sahip çıkamayacaklar.

– Bunlara verilen görev de bu Karadeniz gazını kapatmak, Gabar petrolüne beton dökmek, TOGG’u kapatmak.

– Ülkemizi eski yokluk günlerine döndürmek isteyenlere bu meydanı bırakmayacağız. LGBT ile evlatlarımızın geleceğine göz dikenlere müsaade etmeyeceğiz. Benim Vanlı kardeşimden LGBT’ci olur mu? Bizde aile kutsaldır.