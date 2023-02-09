Yine Hopa, yine aynı tünel, yine heyelan

2019 yılının Mart ayında Esenkıyı mevkiinde Kopmuş Tüneli’nin iç kısmında heyelan nedeniyle göçük yaşanmış, tünel tamamen kapanmıştı. Çok değil, 7 ay önce Artvin’in Hopa ve Kemalpaşa ilçeleri arasında uluslararası karayolunda heyelan meydana gelmiş ve bir kişi hayatını kaybetmişti.

Aynı noktada 3 ay sonra bir heyelan daha yaşanmıştı. Her yıl defalarca heyelan olayının yaşandığı, insanların ölümle burun buruna geldiği, ancak bir türlü önlem alınmayan Hopa-Artvin yolu üzerinde bugün sabahın erken saatlerinde bir heyelan daha yaşandı.

YİNE AYNI TÜNEL

Esenkıyı mevkiindeki Kopmuş Tüneli üzerinde meydana gelen heyelanda tünelin üzerinden kopan kaya ve toprak kütleleri karayolunu üzerine düştü, yol ulaşıma tamamen kapandı. Heyelanın yaşandığı dakikalarda karayolu üzerinde bulunan vatandaş, saniye farkıyla faciayı atlattıkları anı kaydetti. İhbar üzerine bölgeye giden Karayolları ekipleri, ters yönden karşılıklı trafik akışını sağlarken, yolun trafiğe açılması için çalışma başlattı.

“ÖLÜM YOLUNA ÖNLEM ALIN”

Heyelanın sabahın erken saatlerinde meydana gelmesi nedeniyle şans eseri heyelan anında hiçbir aracın bulunmaması sevindirirken, bölgedeki vatandaşlar ‘ölüm yolu’ diye tabir ettikleri Hopa-Kemalpaşa karayolunda kaya düşmelerine karşı, yamaçlarda önlem alınması gerektiğini söyledi.