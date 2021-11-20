Yine müteahhidin imdadına yetiştiler

Ekonomistler, geçim sıkıntısı çeken vatandaşın ihtiyaç kredisi ve kredi kartlarıyla yaşamını döndürürken, yine inşaat sektörünün imdadına yetişildiğini söylüyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

Kamu bankaları Merkez Bankası’nı (TCMB) takip ederek ticari ve konut kredi faiz oranlarında indirime gitti. Konut kredilerinde sadece sıfır konutlar için uygulanan faiz düşürüldü, ikinci el konutlar ise aynı kaldı. Buna göre kamu bankaları sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1.20’ye (yıllık yüzde 14.4), 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1.29’a (yıllık 15.48) düşürdü. İkinci el konut kredisi faizi ise aylık yüzde 1.29 olarak aynı kaldı. Ticari kredi faizleri ise yıllık yüzde 14.50-15.75 seviyelerine geldi. Ancak konut kredi faiz oranlarında indirime gidilse de istenilen hareketliliği sağlayamadığı gibi ev fiyatlarındaki zamlar da fiyatları ulaşılamaz noktalara çıkarıyor.

HALK BORÇLA YAŞIYOR

Fiyatların yükselmesiyle uygulanan politika konut ihtiyacı olan yoksul kesimlerin konut sahipliğine kavuşmalarını sağlamıyor. Öyle ki, sektör yetkilileri konutta faiz yüzde 0’a inse dahi vatandaşın alım gücünün olmadığına dikkat çekiyor.

Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşın gözü ise ihtiyaç kredisi ve kredi kartı faizlerinde. Ancak TCMB’nin son 3 ayda yaptığı 4 puanlık indirim bu kanala hiç yansımıyor. Öyle ki TCMB haftalık verilere göre, ortalama ihtiyaç kredi faizi (KMH dahil) politika faizinin yüzde 19’da olduğu yani henüz faiz indirimlerinin başlamadığı 17 Eylül haftasında yüzde 24.5 idi. 12 Kasım haftası yüzde 24.6 oldu.

ZAMLAR AVANTAJI SİLİYOR

İnşaat sektörünün bu gelişmeden memnun olduğunu belirten ekonomist Emrah Lafçı, “İnşaat maliyetleri çok artmıştı ve üretim zorlaşmıştı. Daha önceki gibi yine inşaat sektörünün imdadına yetişildi” yorumunu yaptı. “Amaç müteahhitleri kollamak, yeni ev satılsın batık kredileri kurtulsun” diyen ekonomist Erol Taşdelen ise “Biraz hareketlenme başlayınca müteahhit konut fiyatını artırıyor, o zaman da alıcı faiz avantajını kaybediyor. Örneğin son indirim 250 bin liralık kredide 19 bin 819 TL avantaj sağlıyor ama müteahhit fiyatı 20 bin TL artırınca o avantaj ortadan kalkıyor” dedi.

“İhtiyaç ve kredi kartı faizlerini düşürün”

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Karatepe, “Konut kredisi faiz oranları düşürülmüş. Eğer vatandaşı faiz belasından gerçekten kurtarmak istiyorsanız, ihtiyaç ve kredi kartı faiz oranlarını indirin” dedi. Asıl mağduriyetin orada yaşandığına dikkati çeken Karatepe, “Milyonlarca insanın 640 milyar lira ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borcu var ve artmaya devam ediyor. Asıl katkı bu şekilde sağlanır. 20 bin konut daha satılır beklentisi ile yapılan indirimin toplumsal faydası yoktur” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Müteahhitlerin hatasını millet ödüyor: İkinci pistin maliyeti 2.6 milyar lirayı aştı İlginizi Çekebilir Çiftçiye verilecek destek müteahhitlere gitti!