Yine nargile kafe! Almanya’da şok bir saldırı daha

Hanau’da 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan iki nargile bara saldırıdan iki gün sonra, bu kez Stuttgart’taki bir nargile bara silahlı saldırı düzenlendi.

Nargile Bar’ın bulunduğu Hedelfingen Semti’ndeki binanın boş olduğu bir anda saldırının gerçekleştiği, ayrıca barın bulunduğu binaya da kurşunların isabet ettiği öğrenildi. Barın sahibinin Türk olduğu öne sürülürken, mermilerden biri bar tezgahına isabet etti, biri de girişteki camı delip geçti.

OLAYA ÜST DÜZEY İNCELEME

Olayın nedeni tam olarak bilinmiyor bu nedenle Devlete Karşı İşlenen Suçlar savcılığı soruşturmayı devraldı. Saldırının cumartesi sabaha karşı 03.00 ile 13.20 saatleri arasında gerçekleşmiş olabileceği belirtilirken, bir çalışanın mermi izlerini görüp olayı polise haber verdiği açıklandı.