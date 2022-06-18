Yine sel yine felaket! Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Afyonkarahisar-Ankara karayolu sağanak yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolda yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken ekiplerin çalışma başlattı. Öte yandan 5 günlük güncel hava durumu tahmin raporunu yayımlayan Meteoroloji, 3 bölgeye sağanak uyarısında bulundu.

Afyonkarahisar’dan Ankara istikametinde 20 kilometre İscehisar ilçesi çıkışında karayolu sağanak yağışın ardından meydana gelen sel baskını nedeniyle ulaşıma kapandı.

ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Yolda yaklaşık 15 kilometrelik bir araç kuyruğu oluştu. Yolun kapanmasının ardından bölgeye AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler iş makineleri ile yol ortasındaki refüje açarak suyu tahliye etmeye başladı. Yaklaşık 1 saattir ekiplerin karayolunu açma çalışmaları devam ediyor.

YÜZLERCE ARAÇ MAHSUR KALDI

Yolda ayrıca yolcu otobüsleri, TIR ve kamyonlarla birlikte yüzlerce hususi araç mahsur kaldı. Bazı araç sürücüleri bariyerlerin olmadığı refüjden karşı şeride geçip ters yönden ilerlemeye çalıştı. Polis ekipleri buna izin vermeyerek güvenlik önlemleri aldı. Karayolundaki çalışmalar devam ediyor.

EVLERDE GÖÇÜKLER OLUŞTU

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Çalışlar köyünde sel baskınlarına sebep oldu. Sel suları bölgedeki bazı evlerde ve besihanelerde göçüklerin yaşanmasına neden oldu. Bir çok evin duvarı sel sularına dayanamayarak çöktü.

Olayın ardından bölgeye AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki hasar tespit çalışmaları devam ederken, büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği belirtildi.

SAĞANAK DEVAM EDECEK

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre sağanak yağış ülke genelinde etkisini göstermeye devam edecek.

Özellikle Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde yerel sağanak yağışların etkili olacağı belirtiliyor.

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