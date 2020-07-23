Yine yeni Fenerbahçe

Kadro istikrarını bir türlü yakalayamayan, geçen sezon 16, bu sezon da 15 transfer yapan Fenerbahçe, önümüzdeki sezonda da kadrosunda büyük bir değişim yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler kaleci hariç her bölgeye transfer yapmayı planlıyor.

Orta sahaya Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek takviyelerini yapan Kanarya’da yönetim, çalışmalarına devam ediyor.

İşte son durum:

VEDALAR YAKIN

Kontratı biten İsla ve sözleşmesini fesheden Kruse ile yollar ayrıldı. Kaptan Emre futbol kariyerine nokta koyacak. Muriqi’in de Avrupa’ya transferi olası.

Kiralık gidip dönen Zanka ve Frey, sözleşmesi sona erecek Hasan Ali Kaldırım ve Mehmet Ekici vedaya hazırlanıyor.

Sözleşmeleri devam eden Alper Potuk, Dirar, Zajc, Jailson, Rodrigues ve Murat Sağlam ile yolların ayrılması planlanıyor.

UEFA ile FFP anlaşması ve TFF’nin harcama limiti, transferde sorun yaratıyor.

MURIQI GİDERSE KLAUSS

Fenerbahçe, forvet için Avusturya ekibi LASK’ta kiralık forma giyen Joao Klauss de Mello’yu (Klauss) gündemine aldı. 23 yaşındaki Brezilyalı forvetin bonservisi, Bundesliga ekibi Hoffenheim’da… Mavi-beyazlıların 4. lig seviyesindeki pilot takımı Hoffenheim 2’ye Mart 2018’de transfer edilen Klauss, 1.90’lık boyuyla tipik bir pivot santrfor…