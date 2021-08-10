YKS’de baraj düştü

Üniversite sınavında baraj puanı düşürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 YKS tercih sürecinde ilave bir ek yerleştirme yapılacağını ve bu ek yerleştirmede baraj puanının TYT’de 140, AYT ve YDT’de 170 olarak uygulanacağını açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) pandemi nedeniyle barajın düşürülmesi konusunda çalışmalarını tamamladı ve Cumhurbaşkanlığı’na sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YKS ile ilgili alınan kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT’de 170 olarak uygulanacaktır.

*Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

GEÇEN YIL 170’E ÇEKİLMİŞTİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Covid-19 salgını nedeniyle öğrencilerin etkilenmesinden dolayı, geçen yıl lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanının 170 puana çekildiğini açıklamıştı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldığı bir televizyon programında, 180 olan baraj puanının altında kalanlara yönelik bir çalışma yapıldığını söylemişti.

BAHÇELİ GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Daha sonra da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, “Salgın dönemi göz önüne alınarak TYT baraj puanın 140’a, AYT baraj puanın da 160’a çekilmesi teklif ve temennimizdir” ifadelerini kullanmıştı.

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