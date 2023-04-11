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11 Nisan 2023
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Yoğun bakımda öldüren şakanın cezası belli oldu

Alaturka Online
Alaturka Online

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde mesai arkadaşıyla inatlaşıp yoğun bakım servisindeki oksijen vanalarını kapatarak bir kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan biyomedikal teknikeri Fatih K. hakim karşısına çıktı.

Savunma yapan tutuksuz sanık Fatih K., yoğun bakımdaki kayıtlar değerlendirildiğinde oksijen kesintisinin olup olmadığının ortaya çıkacağını belirterek, beraatini istedi.

“KASTEN ÖLDÜRME”

Sanığın avukatı da maddi deliller, hastanın seyri ve diğer deliller incelenmeden karar verilmesinin hukuki olmadığını savundu. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Fatih K’ye “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verdi.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKMADI

Sanığın eyleminin “olası kast” altında gerçekleştirildiğini değerlendiren, sabıkasız geçmişiyle sosyal ilişkilerini, fiilden sonraki davranışlarını ve geleceği üzerindeki etkisini dikkate alan mahkeme sanığın cezasını 17 yıl 6 aya indirdi. Heyet, sanık hakkında yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetti.

Ölen Yusuf Sanin’in eşi Çiğdem Sanin, duruşma çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, en ufak bir hırsızlık olayında bile uzun süreli hapis cezaları verildiğini belirterek, şunları söyledi:

“BİRKAÇ GÜN SONRA ÖLEN İNSANLAR VAR”

“Bu şekilde ölüme sebebiyet verilen olayda kişinin açıkta gezmesi insana adaleti sorgulatıyor. Sadece benim eşim değil, bu tarz oksijen yetersizliğinden dolayı birkaç gün sonra ölen insanlar da var. Bu kişinin bu kadar rahat bir şekilde dışarda gezmesi beni rahatsız ediyor.”

“DAHA AĞIR CEZA İÇİN GEREKENİ YAPACAĞIZ”

Sanin ailesinin avukatı Haldun Atik ise sanığın 17 yıl hapis cezasına çarptırıldığını anımsatarak, buna rağmen sanığın tutuklanmamasına itiraz edeceklerini belirtti.

Ölen hakkında doğal ölüm raporu tutan sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunulması için konuyu üst mahkemeye taşıyacaklarını kaydeden Atik, “Tazminat davamız da var. Adalete güvencemiz tamdır. Bir kişinin basit bir kalem şakasından dolayı vefat etmesi, oksijen vanasının kesilmesi 17 yıl hapis cezasıyla sonuçlandı. Fakat biz sanığın daha da ağır ceza alması için elimizden geleni yapacağız.” ifadelerini kullandı. (AA)

NE OLMUŞTU?

Hemşire Ekrem K., bir evrakı imzalamak için biyomedikal teknikeri Fatih K.’nın (35) cebindeki kalemi aldı. Kalem inatlaşması sürerken, “Kalemi getir yoksa yoğun bakım ünitesinin oksijen bağlantısını keserim” diyen Fatih K. dediğini yaptı ve oksijen vanasını kapattı.

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