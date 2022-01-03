Yok artık diyeceğiniz röportaj ! “Cafe sahibi dobra dobra konuştu”

Türkiye’de sorulamayan soruları soran halkın görüşlerini size aktaran kanalımıza hoşgeldiniz!
-Sokak Röportajları
-Eğlenceli Sohbetler
-Gündem Olan Konular
-Görselli Seçim Anketleri
ile sizlere Antalya’dan Halkın Görüş ve Düşüncelerini Sunuyoruz.
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