Yok böyle talih! İki biletine de ikramiye isabet etti

Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, “1358490” numaralı çeyrek bilete isabet etmişti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklanmıştı.

Bursa ve Gaziantep talihlileri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne gelerek, paylarına düşen 20’şer milyon liralık ikramiyeyi aldı. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen talihliler adına çekleri, yetkili kamu bankası sorumlularına teslim edildi.

İKİ BİLETİNE DE İKRAMİYE İSABET ETTİ

Bursa talihlisi 45 yaşında 3 çocuklu bir inşaat işçisi, Gaziantep talihlisi de 50 yaşında 7 çocuklu bir işçi. Bursa talihlisi çocuklarıyla gezerken cebinde bulunan son 40 lirayla iki bilet aldı. Talihlinin biletlerinin birine büyük ikramiye, diğerine de 20 bin liralık teselli ikramiyesi isabet etti. (AA)

İLGİLİ HABER Milli Piyango talihlileri paralarını aldı İLGİLİ HABER Milli Piyango, Milli Piyango’ya çıktı!