YÖK’e “Erdoğan’ın diplomasını paylaşın” dilekçesi

14 Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesinde ‘diploma’ tartışmaları başladı. Eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, görevi süresince Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversite diplomasını araştırdığını ancak bulamadığını söyledi.

ESKİ YÖK BAŞKANI ÇOK ARAŞTIRMIŞ AMA BULAMAMIŞ

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, eski YÖK Başkanı Özcan’ın basına yansıyan sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasının kamuoyu ile paylaşılması için YÖK’e dilekçe verdi.

Aytun Çıray, 11 Aralık 2007-11 Aralık 2011 tarihleri arasında YÖK Başkanlığı görevini yürüten Prof. Özcan’ın, “Görev süresince Erdoğan’ın diplomasını çok araştırdığına ve bulamadığına” yönelik sözlerinin basına yansıdığına dikkat çekerek, YÖK’ün Anayasal bir kuruluş olduğuna ve üniversite diplomalarının YÖK kayıtlarında bulunduğuna işaret etti.

YÖK’e dilekçe veren Çıray şaibelerin ortadan kalkması amacıyla Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasının kamuoyu ile paylaşılmasını istedi.

Çıray Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) verdiği dilekçesinde “Seçimlere şaibe bulaşmaması, kamu düzeni ve hukuki güvenliğin tesisi açısından 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulunan sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 101’inci maddesinde belirtildiği şekilde yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren bir üniversite diplomasına sahip bulunup bulunmadığı hususunun, varsa diploma örneği de kamuoyuyla paylaşılmak suretiyle bildirilmesini rica ederim” ifadelerini kullandı.

FATİH PORTAKAL SÖZCÜ TV’DE ÇAĞRI YAPMIŞTI

Daha önce üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunulan Erdoğan’la ilgili SÖZCÜ TV anchormani Fatih Portakal da çağrıda bulunmuştu. Sözcü TV Ana Haber’de İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a seslenen Fatih Portakal, “Erdoğan’ın diploması da merak ediliyor. Eğer Cumhurbaşkanıysanız üniversite diplomanız da olması gerekiyor. Sayın Fahrettin Bey, en azından bu seçimde şu diplomayı gösterin” demişti.