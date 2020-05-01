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Yoksa siz hekimlerimize güvenmiyor musunuz? – Yılmaz Özdil

Yazan:
Alaturka Online
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Yoksa siz hekimlerimize güvenmiyor musunuz? - Yılmaz Özdil

Yoksa siz hekimlerimize güvenmiyor musunuz? Yılmaz Özdil yazdı.

Yılmaz Özdil’in “Yoksa siz hekimlerimize güvenmiyor musunuz?” başlıklı 1 Mayıs 2020 tarihli köşe yazısını okumak yerine dinlemek istiyorsanız sizin için özel hazırladığımız sesli makale okuyamıyorum dinliyorum videomuz.

Yılmaz Özdil köşe yazılarını yayınlandığı anda ilk siz dinlemek istiyorsanız buraya tıklayarak Alaturka Youtube kanalımıza abone olun.

Yoksa siz hekimlerimize güvenmiyor musunuz?

İstanbul’da geçen yıl vefat sayısı ne kadardı?

İstanbul’da bu yıl aynı günlerde ne kadar?

                        2019        2020

11 Mart            190             224

12 Mart            221             217

13 Mart            201             243

14 Mart            203             228

15 Mart            221             179

16 Mart            218             216

17 Mart            197             236

18 Mart            208             246

19 Mart            223             260

20 Mart            251             300

21 Mart            214             256

22 Mart            200             235

23 Mart            219             253

24 Mart            180             242

25 Mart            212             232

26 Mart            207             244

27 Mart            219             253

28 Mart            224             274

29 Mart            236             282

30 Mart            233             285

31 Mart            166             295

1 Nisan            231             307

2 Nisan            230             289

3 Nisan            186             348

4 Nisan            218             285

5 Nisan            201             326

6 Nisan            177             326

7 Nisan            203             339

8 Nisan            200             354

9 Nisan            213             335

10 Nisan          214             317

11 Nisan          211             302

12 Nisan          197             232

13 Nisan          197             376

14 Nisan          200             347

15 Nisan          180             322

16 Nisan          209             317

17 Nisan          225             299

18 Nisan          185             218

19 Nisan          214             219

20 Nisan          203             399

21 Nisan          195             309

22 Nisan          192             297

23 Nisan          202             257

24 Nisan          199             261

25 Nisan          209             272

26 Nisan          211             210

27 Nisan          192             349

28 Nisan          205             282

29 Nisan          197             289

30 Nisan          219             280

Maalesef gerçek sayılar bunlar.

Salgın “resmi olarak” başladığından beri, geçen yıla göre, sırf İstanbul’da 3.705 fazladan ölüm var.

Üstelik bu yıl, ölümlü trafik kazaları neredeyse yok, ölümlü iş kazaları neredeyse yok.

Bu fazladan vefatların ölüm raporlarına “bulaşıcı hastalık” yazılıyor.

“Bulaşıcı hastalık nedir?” diye sorulduğunda, “grip veya zatürre de bulaşıcı hastalıktır” deniyor.

Halbuki, geçen yılın ölüm raporlarına bakıyoruz…

Geçen yıl, grip veya zatürreden ölenlere “bulaşıcı hastalık” yazılmamış!

Geçen yılın ölüm raporlarında bir tane bile “bulaşıcı hastalık” ibaresi yok!

Varlığıyla onur duyduğumuz Profesör Ahmet Saltık, Türkiye’nin koronavirüs salgınına karşı önlem almakta geç kaldığını, gerçeklerin halının altına süpürüldüğünü, devekuşu politikası uygulandığını, geçen yıllara göre ölüm sayılarında artış olduğunu, açıklanan resmi sayıların kuşkulu olduğunu söyledi… Ahmet Saltık, hekim.

Türkiye’deki her beş hekimden dördünün üye olduğu Türk Tabipler Birliği, Dünya Sağlık Örgütü’nün kodlarına göre raporlama yapılmadığını, böylece, ölüm sayılarının az gösterildiğini açıkladı… Türk Tabipler Birliği başkanı Profesör Sinan Adıyaman, hekim.

Son beş yılın ölüm sayılarını araştıran Türk Toraks Derneği, İstanbul’daki ölüm sayılarında geçen yıllara oranla ciddi artış olduğunu saptadı… Türk Toraks Derneği’nin tamamı hekim.

Serdar Savaş’ın anlata anlata dilinde tüy bitti, açıklanan sayıların gerçeği yansıtmadığını, İstanbul’da mart ve nisan aylarında geçen yıllara göre ciddi ölüm artışı olduğunu açıkladı… Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Programı Direktörlüğü de yapan Serdar Savaş, hekim.

Profesör Gaye Usluer, değerli ağabeyim Uğur Dündar’ın demokrasi arenası’nda izah etti, Dünya Sağlık Örgütü’nün kodlarına göre raporlama yapılmadığını, bu yüzden, açıklanan ölüm sayılarının gerçeği yansıtmadığını anlattı… Gaye Usluer, hekim.

Canan Kaftancıoğlu, koronavirüsten ölenlerin “bulaşıcı hastalık” ibaresiyle toprağa verildiğini, sırf İstanbul’da hayatını kaybedenlerin sayısının bile Türkiye genelinde açıklanan ölüm sayısından fazla olduğunu söyledi… Canan Kaftancıoğlu, hekim.

İzmir milletvekili Aytun Çıray, sağlık bakanının cevaplaması için Tbmm’de soru önergesi verdi, “koronavirüsten hayatını kaybedenlerin ölüm raporlarına başka hastalıklardan öldükleri mi yazılıyor, nisan ayında Türkiye’de ‘bulaşıcı hastalık’ ibaresiyle ölenlerin sayısı kaçtır?” diye sordu… Sağlık bakanlığı müsteşarlığı da yapan Aytun Çıray, hekim.

Hatay büyükşehir belediye başkanı Lütfü Savaş, Hatay’da yedi kişinin hayatını kaybettiğini, bunların sadece ikisine koronavirüs denildiğini, beşine “bulaşıcı hastalık” denildiğini açıkladı… Lütfü Savaş, hekim.

Ordu milletvekili Mustafa Adıgüzel çok çarpıcı bir katakulliye dikkat çekti, “covid testi negatif çıkan hastalar, vaka sayısına eklenmiyor, ama iyileşen hasta sayısına ekleniyor. Böylece, iyileşen hasta sayısı, yeni vaka sayısından fazla oluyor. Hasta kabul etmeden iyileştirdiğimiz onbinlerce insanla tıp tarihine geçeceğiz” dedi… Mustafa Adıgüzel, hekim.

Konya eski milletvekili Hüsnü Bozkurt o her zamanki vatan millet sevgisiyle dobra dobra sıraladı, “Tüik’in ölüm sayısı vermesini yasaklıyorlar, mezarlıklar müdürlüklerinin ölüm sayısı vermesini yasaklıyorlar, klinik tanılı vakaları saymıyorlar, Dünya Sağlık Örgütü’nün kodlarını kullanmıyorlar” dedi… Hüsnü Bozkurt, hekim.

E, hal böyleyken…

Sağlık bakanımız “ölüm sayılarını gizlemiyoruz” diyor.

“Yoksa siz hekimlerimize güvenmiyor musunuz?” diyor.

Halbuki biz de tam olarak bunu soruyoruz zaten.

Hekimlerimize güvenmiyor musunuz?

Yılmaz Özdil

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