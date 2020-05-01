Yoksa siz hekimlerimize güvenmiyor musunuz? Yılmaz Özdil yazdı.

Yılmaz Özdil’in “Yoksa siz hekimlerimize güvenmiyor musunuz?” başlıklı 1 Mayıs 2020 tarihli köşe yazısını okumak yerine dinlemek istiyorsanız sizin için özel hazırladığımız sesli makale okuyamıyorum dinliyorum videomuz.

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Yoksa siz hekimlerimize güvenmiyor musunuz?

İstanbul’da geçen yıl vefat sayısı ne kadardı?

İstanbul’da bu yıl aynı günlerde ne kadar?

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2019 2020

11 Mart 190 224

12 Mart 221 217

13 Mart 201 243

14 Mart 203 228

15 Mart 221 179

16 Mart 218 216

17 Mart 197 236

18 Mart 208 246

19 Mart 223 260

20 Mart 251 300

21 Mart 214 256

22 Mart 200 235

23 Mart 219 253

24 Mart 180 242

25 Mart 212 232

26 Mart 207 244

27 Mart 219 253

28 Mart 224 274

29 Mart 236 282

30 Mart 233 285

31 Mart 166 295

1 Nisan 231 307

2 Nisan 230 289

3 Nisan 186 348

4 Nisan 218 285

5 Nisan 201 326

6 Nisan 177 326

7 Nisan 203 339

8 Nisan 200 354

9 Nisan 213 335

10 Nisan 214 317

11 Nisan 211 302

12 Nisan 197 232

13 Nisan 197 376

14 Nisan 200 347

15 Nisan 180 322

16 Nisan 209 317

17 Nisan 225 299

18 Nisan 185 218

19 Nisan 214 219

20 Nisan 203 399

21 Nisan 195 309

22 Nisan 192 297

23 Nisan 202 257

24 Nisan 199 261

25 Nisan 209 272

26 Nisan 211 210

27 Nisan 192 349

28 Nisan 205 282

29 Nisan 197 289

30 Nisan 219 280

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Maalesef gerçek sayılar bunlar.

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Salgın “resmi olarak” başladığından beri, geçen yıla göre, sırf İstanbul’da 3.705 fazladan ölüm var.

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Üstelik bu yıl, ölümlü trafik kazaları neredeyse yok, ölümlü iş kazaları neredeyse yok.

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Bu fazladan vefatların ölüm raporlarına “bulaşıcı hastalık” yazılıyor.

“Bulaşıcı hastalık nedir?” diye sorulduğunda, “grip veya zatürre de bulaşıcı hastalıktır” deniyor.

Halbuki, geçen yılın ölüm raporlarına bakıyoruz…

Geçen yıl, grip veya zatürreden ölenlere “bulaşıcı hastalık” yazılmamış!

Geçen yılın ölüm raporlarında bir tane bile “bulaşıcı hastalık” ibaresi yok!

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Varlığıyla onur duyduğumuz Profesör Ahmet Saltık, Türkiye’nin koronavirüs salgınına karşı önlem almakta geç kaldığını, gerçeklerin halının altına süpürüldüğünü, devekuşu politikası uygulandığını, geçen yıllara göre ölüm sayılarında artış olduğunu, açıklanan resmi sayıların kuşkulu olduğunu söyledi… Ahmet Saltık, hekim.

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Türkiye’deki her beş hekimden dördünün üye olduğu Türk Tabipler Birliği, Dünya Sağlık Örgütü’nün kodlarına göre raporlama yapılmadığını, böylece, ölüm sayılarının az gösterildiğini açıkladı… Türk Tabipler Birliği başkanı Profesör Sinan Adıyaman, hekim.

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Son beş yılın ölüm sayılarını araştıran Türk Toraks Derneği, İstanbul’daki ölüm sayılarında geçen yıllara oranla ciddi artış olduğunu saptadı… Türk Toraks Derneği’nin tamamı hekim.

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Serdar Savaş’ın anlata anlata dilinde tüy bitti, açıklanan sayıların gerçeği yansıtmadığını, İstanbul’da mart ve nisan aylarında geçen yıllara göre ciddi ölüm artışı olduğunu açıkladı… Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Programı Direktörlüğü de yapan Serdar Savaş, hekim.

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Profesör Gaye Usluer, değerli ağabeyim Uğur Dündar’ın demokrasi arenası’nda izah etti, Dünya Sağlık Örgütü’nün kodlarına göre raporlama yapılmadığını, bu yüzden, açıklanan ölüm sayılarının gerçeği yansıtmadığını anlattı… Gaye Usluer, hekim.

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Canan Kaftancıoğlu, koronavirüsten ölenlerin “bulaşıcı hastalık” ibaresiyle toprağa verildiğini, sırf İstanbul’da hayatını kaybedenlerin sayısının bile Türkiye genelinde açıklanan ölüm sayısından fazla olduğunu söyledi… Canan Kaftancıoğlu, hekim.

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İzmir milletvekili Aytun Çıray, sağlık bakanının cevaplaması için Tbmm’de soru önergesi verdi, “koronavirüsten hayatını kaybedenlerin ölüm raporlarına başka hastalıklardan öldükleri mi yazılıyor, nisan ayında Türkiye’de ‘bulaşıcı hastalık’ ibaresiyle ölenlerin sayısı kaçtır?” diye sordu… Sağlık bakanlığı müsteşarlığı da yapan Aytun Çıray, hekim.

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Hatay büyükşehir belediye başkanı Lütfü Savaş, Hatay’da yedi kişinin hayatını kaybettiğini, bunların sadece ikisine koronavirüs denildiğini, beşine “bulaşıcı hastalık” denildiğini açıkladı… Lütfü Savaş, hekim.

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Ordu milletvekili Mustafa Adıgüzel çok çarpıcı bir katakulliye dikkat çekti, “covid testi negatif çıkan hastalar, vaka sayısına eklenmiyor, ama iyileşen hasta sayısına ekleniyor. Böylece, iyileşen hasta sayısı, yeni vaka sayısından fazla oluyor. Hasta kabul etmeden iyileştirdiğimiz onbinlerce insanla tıp tarihine geçeceğiz” dedi… Mustafa Adıgüzel, hekim.

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Konya eski milletvekili Hüsnü Bozkurt o her zamanki vatan millet sevgisiyle dobra dobra sıraladı, “Tüik’in ölüm sayısı vermesini yasaklıyorlar, mezarlıklar müdürlüklerinin ölüm sayısı vermesini yasaklıyorlar, klinik tanılı vakaları saymıyorlar, Dünya Sağlık Örgütü’nün kodlarını kullanmıyorlar” dedi… Hüsnü Bozkurt, hekim.

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E, hal böyleyken…

Sağlık bakanımız “ölüm sayılarını gizlemiyoruz” diyor.

“Yoksa siz hekimlerimize güvenmiyor musunuz?” diyor.

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Halbuki biz de tam olarak bunu soruyoruz zaten.

Hekimlerimize güvenmiyor musunuz?

Yılmaz Özdil

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