Yoksul ülkelerden zengin ülkelere iklim krizi için ödeme çağrısı

İklim değişikliği zararları büyürken, yoksul ülkelerden zengin ülkelere ödeme çağrısı geldi.

Birleşmiş Milletler iklim zirvesinde yoksul ülkeler, zengin ülkelere küresel ısınmanın neden olduğu, güçlü fırtınalar, kuraklık ve sellerin verdiği zararla artmaya devam eden hasarlar için ödeme yapma çağrısında bulunuyor.

Glasgow’daki BM iklim zirvesinde yürütülen bu kampanya ile iklim konusunda hassas ekonomilere yüz binlerce dolar yardımda bulunulmasını talep ediliyor. Ancak yoksul ülkeler daha önce dünya güçleri tarafından taahhüt edilen 100 milyar doları tahsil etmekte zorlanmıştı.

YOKSULLAR DAHA AZ SORUMLULUK SAHİBİ

Gelişmekte olan ülkelerin fosil yakıt kullanımını bırakması ve gelecekteki daha yüksek sıcaklıklara hazırlanabilmesi için daha önce taahhüt edilmiş maddi yardımlar, yoksul ülkelerin küresel ısınma konusunda en az sorumluluk sahibi ülkeler olması kabul edilerek teklif edilmişti.

Yoksul ülkeleri temsilen iklim zirvesindeki müzakerelere katılan Climate Action Network danışmanlarından Hatjeet Singh, “Önlem alma ve uyum sağlama konusunda oldukça geç kaldık ve şimdi büyük çapta zarar ve hasarla karşı karşıyayız” dedi.

Şu ana kadar tartışmaların bildiride “zarar ve hasar” ifadelerine yer verilmesi konusuna odaklanıldığını belirten Singh, potansiyel maliyeti ve yasal sonuçları açısından endişeli olan ABD, AB ve diğer gelişmiş ülkelerin talebe direndiğini söyledi.

AVRUPA BİRLİĞİ ÖDEME YAPACAK MI?

Alman Ekonomik Kooperasyon ve Kalkınma Bakanlığı başkanı Juergen Zattler, “AB önlem ve uyum yardımından ayrı olarak zarar ve hasar yardımında da bulunmayı düşünmeli mi?” sorusuna yanıt olarak, bu soru için henüz erken olduğunu söyledi.

Zattler, iklim zirvesinde “Tartışmaların şu anda bu noktada olduğunu düşünmüyorum” dedi ve ekledi, “Henüz zarar ve hasarın net bir şekilde ne anlama geldiğini, iklim değişikliğine uyumdan nasıl bir farkı olduğunu bilmiyoruz”.

Ekonomistler iklim değişikliği kaynaklı hava durumları nedeniyle oluşan hasarı düzeltme maliyetinin 2030’a kadar yıl başına 400 milyar dolar olacağını öngörüyor. Kalkınma ajansı Christian Aid, iklim hasarının yoksul ülkelere 2050 yılına kadar Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının (GSYH) beşte biri kadar maliyeti olabileceğini öngörüyor. (REUTERS)

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