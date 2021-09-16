Yoksulluk sınırı 10 bin TL’yi aştı

BİSAM verilerine göre, ağustos ayında açlık sınırı 3 bin TL’ye dayandı. Yoksulluk sınırı ise temmuzda 9 bin 906 TL iken ağustosta 10 bin 300 TL’ye yükseldi. BİSAM’dan yapılan açıklamada, “Asgari ücretli 9 günlük ücreti için bir ay çalışıyor” denildi.

Sozcu.com.tr

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM), 2021 Ağustos’ta yoksulluk sınırının 10 bin TL’yi aştığını duyurdu.

Buna göre, temmuzda 2 bin 864 TL olan açlık sınırı ağustosta 2 bin 977 TL’ye çıkarken, yoksulluk sınırı ise bir ayda 9 bin 906 TL’den 10 bin 300 TL’ye yükseldi.

Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcamasını kapsayan açlık sınırı İstanbul’da 3 bin 143 TL olurken, İzmir’de 3 bin 256 lira olarak belirlendi.

GÜNDE 35 TL SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNE GİDİYOR

Bir ay boyunca sağlıklı bir biçimde beslenmek için tüketilmesi gereken gıdaların aylık bedeli yetişkin bir kadın için 772 TL, yetişkin bir erkek için ise 799 TL oldu. BİSAM araştırmasında bu değerin 15-18 yaş bir genç için ise 848 TL olduğuna vurgu yapıldı.

“Günlük harcamalarda Ağustos 2021’de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 35.12 TL’lik harcama gereksinimi ile oluşturmaktadır” denilen raporda, “Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 20 TL’dir. Sebze ve meyve için yapılması gereken harcama miktarı 15.93 TL, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 6.42 TL’dir” denildi.

ASGARİ ÜCRETLİ 9 GÜNLÜK ÜCRET İÇİN 1 AY ÇALIŞIYOR

BİSAM’dan yapılan yazılı açıklamada, 2003 Ağustos’ta 4 kişilik bir ailenin günlük minimum 15 liraya sağlıklı beslenebilirken, bugün ancak 99.25 liraya sağlıklı beslenebildiğine, dolayısıyla açlık sınırının son 18 yılda 6.6 katına çıktığına vurgu yapıldı.

Açıklamada ayrıca, “Asgari ücretli 9 günlük ücreti için bir ay çalışıyor” değerlendirmesine yer verildi.

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