Yoksulluk ve borç 4 kişiyi ölüme götürdü

KONYA: Ilgın İlçesi’nde oturan evli ve 1 çocuk babası Mustafa Çavdar (28) ikamet ettiği dairenin 4’üncü katından atlayıp can verdi. Dayı Pekcan Bakır, “Yeğenim bir süre önce işten çıkarıldı. Ekonomik sorunları ve borçları vardı. Mustafa intihar ettiği günün gecesinde ağabeyinden, evinin kirasını, su ve elektrik borcunu ödeyemediği için yardım istemişti. Eşi ikinci çocuğuna hamileydi” dedi.

Aynı ilçede 15 gün önce evli ve 4 çocuk babası esnaf Hüseyin Doğan’ın da (60) borçlarından dolayı intihar ettiğini öne süren Bakır, şöyle devam etti: “İnsanlar geçinemiyor ve borç batağında. Hüseyin Doğan intihar etmeden önce çocuklarına bir mektup bırakmış ve borçlarından dolayı intihar ettiğini belirtmiş. İşsizlikten, bunalıma giren, Mustafa gibi kıt kanaat geçinen milyonlarca insanımız var. İlçemizde her hafta bir intihar haberi duyuyoruz. Yetkiler sesimizi duysun artık. Başkasının canları yanmadan buna bir çözüm üretilsin.”

KOCAELİ: Bir intihar haberi de Kocaeli Derince’den geldi. Evrensel’in haberine göre, emekli Binnet Simit’ten (54) haber alamayan yakınları polisi aradı. Adrese giden ekipler, Simit’i intihar etmiş halde buldu. 1 çocuk babası Binnet Simit’in bankalara olan borçları nedeniyle intihar ettiği öğrenildi.

ÇORUM: Çorum Haber’in haberine göre, dün 33 yaşındaki Oktay A., evinde kendini elektrik kablosu ile astı. Oktay A.’nın maddi sıkıntılarının olduğu, evde yiyecek yemeklerinin olmadığı için eşini babasının evine gönderdiği öğrenildi.