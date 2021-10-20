Yoksulluk ve yolsuzluklar seçimin kaderini belirliyor

Çok partili siyasal sistem başladığından günümüze kadar yapılan seçimlerde ana belirleyici rol üstlenen yoksullar, 2023’e giderken de en önemli konumda bulunuyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

Türkiye son yılların en derin ekonomik krizlerinden birisini yaşarken, bu durumun seçimlerde halkın tercihlerini doğrudan etkileyeceği ifade ediliyor.

CHP eski Adıyaman Milletvekili ve uzun yıllar Sosyal Demokrasi Derneği’nde genel sekreterlik görevinde bulunmuş olan Celal Topkan, cumhuriyet tarihi boyunca seçim dönemlerini inceleyen “Yoksulların Siyasetteki Belirleyicilikleri” isimli bir rapor hazırladı.

AKP’nin iktidarı boyunca son 19 yılda tüm seçimleri kazanmasının arkasında yoksulluğu yönetme stratejisi taşıdığını ifade eden Topkan, ancak artık AKP’nin bunu yapamadığının halk tarafından görüldüğünü belirtti.

“Çok partili siyasal sisteme geçildikten sonra, 1950 seçimlerinden başlayarak, 1950-2018 arasında yapılan seçimlerde, yoksulların oylarını alan partiler, seçimlerde birinci parti oldular, iktidara geldiler” diyen Topkan, yoksulluk vaadi en inandırıcı olan partinin halktan destek alacağını vurguladı. AKP’nin yoksulluğu bitirmediğini, yolsuzlukla mücadele etmediğini söyleyen Topkan, “Partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yönetiminde ekonomi çöktü. Ülke yoksullaştı ve fakirleşti. Binlerce çalışan işini kaybetti. Yoksul ve dar gelirli olan kesimler, küçük esnaf, yüzde 50’ler düzeyinde yoksullaştı. 3 Kasım 2002 seçimleri öncesini geri dönüldü” dedi.

Halk ekonomik çözümler bekliyor

Arayış içinde olan halkın oy vermek için net talepleri olduğunu belirten Celal Topkan, bunların başında yoksulluğun geldiğini kaydetti. Topkan, “Aş ve iş sorunu, eğitim ve sağlık sorunları başta olmak üzere halk, toplumsal, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel sorunlarına bilgi ve projeye dayalı çözümler öneren ve sorun çözmeye talip olan bir parti arıyor. Eylem ve söylemlerinde inandırıcı olan ve güven veren, seçimlerde kesinlikle birinci parti olur” dedi.