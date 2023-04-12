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12 Nisan 2023
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Yol çalışması yapan işçilere araç çarptı: 3 ölü

Alaturka Online
Alaturka Online

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır- Elazığ kara yolu 20’nci kilometresinde meydana geldi. Yolda çalışma yapan Karayolları Bölge Müdürlüğü çalışanı 4 işçiye, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BAT 938 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada, işçilerden 3ü hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı. Sürücü, aracını kaza yerinde bırakıp kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Haberi alıp olay yerine gelen Karayolları çalışanları, gözyaşı döktü. Yaralı işçi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatılırken, cenazeler ise otopsi için morga götürüldü. (DHA)

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