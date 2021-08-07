Yol çöktü, maliyeti köprü yapımını geçti

Adıyaman-Diyarbakır arasında ulaşımı sağlayan Nissibi Köprüsü’nün girişindeki yol çöktü. Köprünün maliyeti 80 milyon TL olurken, çöken yolun maliyeti 100 milyon TL’ye yaklaştı.

TAYLAN BÜYÜKŞAHİN

Çöken yol skandallarına bir yenisi daha eklendi. Türkiye’nin en büyük asma köprülerinden birisi olan Nissibi Köprüsü’nün girişindeki yol, yanlış yapım nedeniyle çöktü.

Adıyaman-Diyarbakır arasında ulaşımı sağlayan köprü 2015’te hizmete açılmış ve toplam yatırım maliyeti 80 milyon lira olmuştu.

Köprünün giriş tarafında yamaç üzerinde yer alan yol ise birkaç sene içinde çöktü. Araç geçişleri uzun süre tek şerit üzerinden sağlandıktan sonra, yolun düzeltilme çalışmaları başladı.

Kazık sistemiyle düzeltilmeye başlanan yolun maliyeti 100 milyon liraya yaklaştı. Böylece yolun düzeltme maliyeti, köprü yapımında harcanan parayı geçti.

YANLIŞ İŞLEM YAPILDI

Atatürk Baraj Gölü üzerine inşa edilen Nissibi Köprüsü, eğimli zor bir arazide ulaşımı sağlıyor. 610 metre uzunluğundaki köprü açıldığından bu yana Adıyaman-Diyarbakır ve Kahta-Siverek arasında feribotla ulaşım kaldırıldı.

Ancak köprüye bağlanan yolların zeminlerine doğru işlem yapılmadığı için buralarda çökmeler meydana geldi.

MALZEMEDEN ÇALINDI, FACİADAN DÖNÜLDÜ

Her gün binlerce aracın kullandığı Nissibi Köprüsü’nün girişindeki yolun çökmesi sırasında şans eseri herhangi bir aracın geçmemesi, faciadan dönülmesini sağladı.

SÖZCÜ’nün uzmanlardan edindiği bilgilere göre, yolun zemininde eksik malzeme kullanıldı. Yan tarafı uçurum olan yolda en az 30 santimetre (cm) boyutunda uygulanması gereken dolgular 5-10 cm kullanıldı.

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