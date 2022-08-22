Yol çöktü, otomobil içine düştü

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde yağmur nedeniyle çöküntü oluşan yola seyir halindeki bir otomobil ve TIR düştü.

Sumbas ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Mehmetli beldesinde yeni yapılan kanalizasyon hattının bir kısmında çökük oluştu.

ÇUKURA DÜŞTÜ

Bu sırada Mahmut Y.’nin kullandığı 80 KL 697 plakalı otomobili bir anda oluşan çöküntünün içine düştü.

Aynı yolda yine seyir halinde olan bir TIR da oluşan kanalizasyon çöküntüsünden dolayı zor anlar yaşadı.

Kaza dolayısıyla otomobil şoförü Mahmut Y. hafif şekilde yaralanırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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